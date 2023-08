Startmining : l’entreprise française qui réinvente le minage de Bitcoin (BTC) lance un second mint de NFT

L’entreprise française Startmining vient de lancer sa 2e vague de mint de START, des NFT uniques en leur genre qui permettent de participer au minage de Bitcoin sans matériel et de manière totalement décentralisée. Pour l'occasion, Startmining déploie également de nouveaux pools de staking. Découvrez comment Startmining redessine la manière dont les particuliers peuvent miner du BTC.

Cet article est écrit en partenariat avec Startmining (en savoir plus)

Nouvelle vague de mint de tokens START pour Startmining

Et si vous pouviez être récompensé pour miner du Bitcoin (BTC) sans posséder de matériel ? Startmining, une entreprise montante de l'écosystème crypto français, propose de tokeniser les récompenses de minage de Bitcoin grâce au START, un token non fongible (NFT) représentant une portion d’un pool de minage.

Après une présentation réussie lors du CES de Las Vegas, le premier mint de tokens START de l’entreprise a été couronné de succès. En 3 semaines, ce sont ainsi 435 NFT « START » qui ont été écoulés à un tarif unique de 1 000 dollars, confirmant l’intérêt des mineurs pour ce futur du minage made in Startmining.

Après avoir suscité un grand intérêt à Vivatech au mois de juin dernier, qui prenait place au cœur de Paris, Startmining vient de lancer sa deuxième vague de mint de tokens START. Dans une optique d'expansion continue, Startmining déploie également de nouveaux pools de staking pour ses utilisateurs.

Les rendements sont naturellement amenés à varier, les récompenses de minage de Bitcoin étant intrinsèquement dépendantes de la valeur du BTC, de la puissance de la ferme de minage ou de la difficulté du réseau à un instant T. Par ailleurs, Startmining propose différents pools de staking, chacun avec son propre hashrate. Bien sûr, plus le nombre de tokens START mis en staking par un utilisateur sera élevé, plus les récompenses le seront également.

Afin de se procurer des tokens START, qui peuvent être obtenus en ETH ou en USDT, les intéressés doivent se rendre sur le dashboard dédié et y connecter un wallet compatible Ethereum, où sera ensuite envoyé le(s) token(s) START acheté(s). En parallèle, il est également nécessaire de posséder une adresse Bitcoin pour percevoir les récompenses issues du minage de BTC.

👉 Découvrez la proposition de valeur de Startmining à travers son whitepaper

Le token START, comment ça fonctionne concrètement ?

Il est essentiel de comprendre que la structure des tokens START est tout à fait unique : ces NFT, qui peuvent être assimilés à une passerelle entre le classique minage de BTC et la finance décentralisée (DeFi), ajoutent une flexibilité jusqu'ici insoupçonnée à un procédé essentiel de la vie de Bitcoin.

Les tokens START commencent à générer des récompenses dès lors qu'ils sont placés dans des pools de staking, qui symbolisent chacun une ferme de minage. Bien que les différentes fermes aient une durée de vie étant amenée à varier (4 ans pour l'Alpha Startmining), les détenteurs de tokens START ont la liberté totale de retirer leurs tokens des pools à tout moment, que ce soit pour les staker dans un nouveau pool ou pour les revendre sur le marché secondaire.

Tableau de bord de Startmining

Les fermes proposées par Startmining ont différentes caractéristiques, que ce soit au niveau de leur hashrate ou bien du type d'énergie qu’elles utilisent.

D'ailleurs, il convient de noter que Startmining met un point d'honneur à ne proposer que des solutions de minage de Bitcoin basées sur les énergies vertes et responsables : c'est pour cela que l'entreprise exploite des centres utilisant de l'énergie d'origine hydroélectrique ou géothermique, par exemple.

Les pools de staking de Startmining

Vous l'aurez compris, en éliminant les contraintes habituellement inhérentes au minage de BTC (frais d'électricité, TVA, achat et gestion du matériel, etc.), Startmining propose une manière tout à fait unique de participer à l'activité de mining en étant récompensé en continu et de manière simplifiée.

Un changement de paradigme, selon Saimi Barragan, le fondateur de Startmining :

« START représente une véritable révolution dans le monde du mining de cryptomonnaies. Nous sommes heureux de proposer une solution innovante et plus accessible. Grâce à START, les particuliers peuvent désormais participer à cette activité rentable sans se soucier des aspects techniques et des coûts liés au mining. C'est un nouveau paradigme qui offre de nouvelles opportunités pour les mineurs de cryptomonnaies. »

👉 Rejoignez la communauté et l'équipe de Startmining sur Discord

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.