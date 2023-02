StarkWare rend open source sa technologie « Zero Knowledge » pour Ethereum (ETH)

La société StarkWare, développant notamment la solution StarkNet de scaling d'Ethereum (ETH), vient d'annoncer rendre open source le StarkNet Prover. C'est la dernière étape de la mise en libre accès de l'ensemble de sa technologie de « Zero Knowledge Rollups ».

StarkWare rend son code open source

StarkWare, l'entreprise développant les solutions StarkNet et StarkEx oeuvrant à la mise à l'échelle d'Ethereum (ETH), a annoncé rendre prochainement open source sa technologie StarkNet Prover :

Open-Sourcing the Starknet Prover. Entire #Starknet stack is now announced to be open-sourced! 🫡https://t.co/efZcGHKqIs — StarkWare (@StarkWareLtd) February 5, 2023

Cette initiative permettra à un plus grand nombre de personnes d'examiner le code, ce qui aidera à détecter les failles et à accroître la transparence. De surcroît, elle a été saluée par la communauté, y voyant une étape important vers une plus grande décentralisation de StarkNet.

Cela mettra la technologie STARK « à sa juste place, en tant que bien public qui sera utilisé au bénéfice de tous », a expliqué Eli Ben-Sasson, président et cofondateur de StarkWare, lors d'un événement organisé dimanche à Tel Aviv. Il a également expliqué :

« C'est un moment décisif pour la mise à l'échelle d'Ethereum et, dans un sens plus large, pour l'univers des cryptomonnaies. »

La technologie en question est actuellement connue sous le nom de STARK Prover et sera rebaptisé Starknet Prover. Elle sera ensuite placée sous une licence dite Apache 2.0, ce qui permettra aux développeurs de Web3 de copier et de modifier le code source du logiciel.

StarkWare en soutien d'Ethereum

Ce n'est plus un secret, malgré le passage au Proof-Of-Stake, l'un des plus grands défis de la blockchain Ethereum reste la scalabilité. En d'autres termes, la capacité de la chaîne à traiter les transactions en temps réel lorsque le nombre d'applications et d'utilisateurs augmente.

En conséquences, StarkWare a décidé de développer une technologie connue sous le nom de Zero-Knowledge Rollups. Cela consiste très grossièrement en regrouper des milliers de transactions hors de la chaîne principale, puis uniquement les vérifier sur celle-ci pour une fraction du coût.

StarkNet a été lancé sur le mainnet d'Ethereum en novembre 2021 en phase alpha. Depuis ce jour, l'équipe de StarkWare a progressivement mis en libre accès des éléments importants de sa technologie, tel que le langage de programmation Cairo. La décision annoncée aujourd'hui est donc la dernière étape de la mise en libre accès de la totalité des logiciels de StarkNet.

Pour information, StarkWare est valorisée 8 milliards de dollars suite à un dernier tour de financement en 2022. Sa technologie StarkEx est utilisée par des applications décentralisées (dApps) bien connues à l'instar d'Immutable X, Sorare ou encore dYdX.

