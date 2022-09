Starbucks choisit Polygon (MATIC) pour son programme de fidélité

Starbucks ne cache plus son intérêt pour le Web3 et les tokens non fongibles (NFTs). On vient cependant d’apprendre que c’est Polygon (MATIC), la solution de scalabilité d’Ethereum (ETH), qui a les faveurs du géant pour développer son programme de fidélité. À quoi cela ressemblera-t-il ?

