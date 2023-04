Starbucks lance aujourd'hui une nouvelle collection de NFT sur la blockchain Polygon

Après 6 collections de tokens non fongibles (NFT) à succès, Starbucks lance aujourd'hui « The First Store Collection Stamp ». Commémorant les origines historiques de la marque américaine, ses futurs détenteurs obtiendront des privilèges liés à son programme de fidélité. La collection est déployée sur la blockchain Polygon, conséquence d'un partenariat réalisé entre les deux firmes en septembre dernier.

Starbucks dévoile sa 7e collection de tokens non fongibles

Depuis l'avènement des tokens non fongibles (NFT) en 2021, de nombreux groupes internationaux ont utilisé cette technologie pour proposer de nouvelles expériences à leurs clients. Starbucks ne fait pas exception à la règle.

Après avoir distribué plus de 50 000 NFT à travers 6 collections différentes, l'entreprise américaine réitère une nouvelle fois l'opération avec la collection « The First Store Collection Stamp ». À l'effigie de son premier restaurant ouvert en 1971 à Seattle, ces NFT commémorent les origines historiques de la marque.

Illustration de la collection de NFT par Starbucks

Créée sur la blockchain Polygon, cette nouvelle collection se limite à 5 000 NFT dont le prix atteint les 100 dollars l'unité. Tous les détenteurs de ces NFT se verront remettre 1 500 points liés au programme de fidélité de Starbucks.

Tandis que la vente de cette collection est prévue pour le mercredi 19 avril 2023 à 18h (heure française), elle ne sera ouverte qu'à une poignée de privilégier. L'inscription à une liste d'attente est nécessaire pour ceux et celles ne détenant pas au minimum 2 « Journey Stamps ».

Les Journey Stamps désignent les collections de NFT distribuées gratuitement par Starbucks afin de récompenser ses plus grands consommateurs. Sa seule collection payante, « The Starbucks Siren Collection », a vu le jour en mars dernier : les 2 000 NFT de la collection avaient été vendus en moins de 20 minutes au prix de 100 dollars l'unité. Aujourd'hui, leur prix plancher dépasse les 400 dollars.

Pourquoi avoir choisi la blockchain Polygon ?

En septembre 2022, Starbucks avait annoncé un rapprochement stratégique avec la blockchain Polygon. À cette occasion, la firme spécialisée dans le café avait révélé Starbucks Odyssey, une extension de son programme de fidélité s'appuyant sur les technologies du Web3. La collection d'aujourd'hui est incluse dans ce programme :

« Cette nouvelle expérience alimentée par le Web3 permettra aux membres du programme de fidélité Starbucks Rewards et aux partenaires (employés) de Starbucks aux États-Unis de gagner et d'acheter des timbres numériques à collectionner sous forme de jetons non fongibles (NFT). Cette expérience unique de programme de fidélité est alimentée par les faibles frais et les vitesses de transaction élevées du réseau Polygon en proof-of-stake. »

Pour rappel, Polygon est une blockchain permettant une plus grande scalabilité des transactions sur le réseau Ethereum. Elle permet notamment aux consommateurs de payer des frais de réseau minimes en comparaison de sa blockchain mère. En parallèle, sa méthode de consensus en proof-of-stake est peu consommatrice d'énergie.

Selon son co-fondateur Sandeep Nailwal, ce rapprochement avec Starbucks est justifié par les valeurs communes revendiquées par les deux entreprises :

« Polygon est un choix naturel pour Starbucks, car les deux entreprises accordent une grande importance à la diversité, à l'accessibilité et à la durabilité. En tant que fournisseur d'infrastructure de premier plan permettant aux personnes et aux technologies de collaborer et d'échanger de la valeur à l'échelle mondiale et librement, Polygon constitue le point de départ idéal pour l'entrée de Starbucks dans le Web3. »

Sources : Starbucks, Polygon

