Le staking d'ApeCoin (APE) est disponible : ça tourne déjà mal pour certains utilisateurs

Prévu depuis cet été, la plateforme de staking pour les détenteurs d'ApeCoin (APE) vient récemment d'ouvrir ses portes. Avec une valeur d'actifs déposés dépassant les 30 millions de dollars en 48 heures, la plateforme est un succès pour Yuga Labs.

Cependant, Horizen Labs, la structure choisie pour développer le staking d'ApeCoin, fait face à quelques investisseurs ayant perdu tous leurs ApeCoin déposés dans l'une des pools de staking disponibles. Avant toutes choses, nous pouvons affirmer que ces pertes ne résultent pas d'un hack.

Pour comprendre ce phénomène, revenons sur le fonctionnement du staking développé par Horizen Labs :

Les quatre pools de staking pour le staking d'ApeCoin (APE)

Quatre pools de staking sont accessibles selon les actifs détenus par les investisseurs :

Dans ces trois dernières pools, en contrepartie d'une rentabilité plus importante, les ApeCoin engagés sont automatiquement liés au NFT déposé. En conséquence, si le propriétaire du NFT change, le propriétaire des tokens déposés dans ces pools de staking change aussi.

👉 Pour tout comprendre aux NFT, consulter notre article dédié à ce sujet

Sur Twitter, un salarié de l'entreprise Horizen Labs a publié un message pour rappeler le fonctionnement des pools de staking développées pour les ApeCoin :

🚨 Friendly reminder if you stake ApeCoin in one of the NFT pools and sell your NFT you will lose the staked ApeCoin 🚨

Marketplaces (@opensea, @blur_io, etc.) should include a warning message on their UI.

— Degentraland (@Degentraland) December 5, 2022