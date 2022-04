Stables, le Bitcoin (BTC) et l'Ether (ETH) retestent leur support avant un grand mouvement

Le Bitcoin est de retour sur son support

Après avoir cassé sa Kijun il y a quelques jours, le cours du Bitcoin (BTC) a poursuivi sa correction en direction de son support journalier à 40 000$. Un niveau qu’il devra absolument tenir en clôture dans les prochains jours pour éviter un nouveau signal vendeur.

Figure 1 : le graphique journalier du Bitcoin (Daily)

Alors que le marché semblait retrouver des forces acheteuses, le prix du Bitcoin s’est finalement replié, en direction du bas du range ascendant qui s’est dessiné depuis le début de l’année. Bien que le niveau des 40 000$ ait déjà permis à 6 reprises de repartir à la hausse, le sentiment des investisseurs est actuellement dans « l’extrême peur » (Fear & Greed Index).

Et c’est compréhensible puisque ce pattern, dans lequel le prix évolue depuis plusieurs mois, est un biseau ascendant et donne ainsi de plus grandes probabilités de cassures par le bas. Cette crainte d’une nouvelle correction vient s’amplifier par un nouveau test de cassure du nuage de l’Ichimoku, très faible et qui pourrait dans les prochains jours faire résistance au prix. Dans le cas où le BTC viendrait à casser ce support, les probabilités de repartir en direction du prochain support à 37 000$ seraient fortes. L’objectif de cassure du biseau est en effet à 34 000$.

Il faudra donc impérativement une réaction du BTC dans les prochains jours, avec un retour au-dessus des 43 800$ (plat Kijun). Si le Bitcoin parvient à récupérer ce niveau, nous pourrons alors attendre une possible sortie de ce range par le haut, en direction des 58 000$ environ.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

L’Ether bientôt à 4 625$ ?

Contrairement à celui du Bitcoin, le cours de l’Ether (ETH) reste très largement au-dessus de son nuage, laissant espérer une continuation de la hausse installée à moyen terme.

Figure 2 : le graphique de l’Ether (ETH) en Daily

Depuis le début du mois, l’ETH nous offre une belle configuration, puisqu’il a cassé sur son graphique journalier un biseau d’élargissement descendant dont l’objectif théorique est fixé à 4 625$ (point de contact le plus haut à l’intérieur du pattern).

Tant que le prix poursuivra son évolution au-dessus du nuage ainsi qu’au-dessus du support latéral à 2 600$, nous nous attendrons à atteindre notre objectif dans les prochaines semaines.

Dans le cas où le prix viendrait finalement casser ce support, le niveau de rebond suivant se situerait à 1 800$.

En conclusion

Ayant été testés à de multiples reprises par le passé, les niveaux de support actuels du Bitcoin et de l’Ether sont clairement identifiés et devront impérativement aider le prix à repartir afin d’aller chercher les objectifs déclenchés. Dans le cas inverse, une nouvelle correction prendra place, avec un retour du prix sur les supports suivants.

👉 Suivez notre rubrique dédiée aux analyses techniques

Sources graphiques : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.