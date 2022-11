Le stablecoin MIM perd temporairement la parité avec le dollar suite à l'affaire FTX

Un coup de semonce qui a dû donner quelques sueurs froides aux investisseurs. Le stablecoin MIM a perdu la parité avec le dollar pendant quelques heures hier soir, suite à l’effondrement éclair de la plateforme FTX. Pourquoi les deux sont-ils liés ?

Le stablecoin MIM a perdu la parité avec le dollar au cours de la nuit

Un second Terra (UST) : c’est ce que craignent les observateurs qui ont vu le cours du Magic Internet Money (MIM) chuter en dessous d’un dollar au cours de la nuit. Le stablecoin a en effet touché 0.95 dollar pendant un temps, avant de parvenir à remonter :

La nuit mouvementée du stablecoin MIM

Ce matin, le stablecoin semble avoir réussi à retrouver son « peg ». Mais les craintes ne sont pas entièrement dissipées. La raison, c’est que le MIM est partiellement adossé à du FTT, le token de FTX. Et ce dernier a subi une chute catastrophique hier, jusqu’à environ 5 dollars ce matin.

👉 Avec une conséquence directe – La fortune de Sam Bankman-Fried passe de 14.6 milliards à 991 millions de dollars

Le lien entre MIM et FTX

Selon les données publiées par Abracadabra, le FTT représentait encore aujourd’hui 37.5 millions de dollars dans le panier de devises qui adosse le MIM. Cela correspond à une part conséquente : 15% du collatéral. Pour rappel, les utilisateurs peuvent déposer du collatéral afin de créer (mint) des tokens de MIM.

La crainte est donc que le MIM ne soit pas suffisamment garanti si le cours du FTT chute. Dans la réalité, c’est encore loin d’être le cas. Le protocole Abracadabra s’assure que ses stablecoins soient plus que garantis (overcollateralized). Alameda Research, la branche d’investissement de FTX avait emprunté du MIM contre du FTT, à hauteur de 28 millions de dollars. Et cet emprunt était garanti par 126 millions de dollars de tokens FTT. Nous sommes donc encore à l’équilibre, et l’emprunt est loin d’être liquidé par Abracadabra.

Mais la situation pourrait changer. Selon le directeur de la recherche de l’analyste The Block, la chute du FTT pourrait empirer la situation :

« Étant donné la nature illiquide et volatile du FTT, il pourrait ne pas y avoir suffisamment de liquidité dans le marché pour faciliter la liquidation effective des positions adossées par du FTT sur Abracadabra, ces dernières s’apprêtant à devenir sous-collatéralisées. »

On surveillera donc avec attention les prochains développements. Pour rappel, l’affaire Terra, et la cascade de conséquences qui avait suivi, avait été déclenchée par un « depeg » du stablecoin UST. Abracadabra doit donc être particulièrement conscient de l’enjeu.

Source : The Block

