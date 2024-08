Les marchés étaient dans le rouge hier, suite à une conjonction d’événements macro qui ont déclenché une vague de peur chez les investisseurs. Aujourd’hui, les cryptomonnaies semblent cependant commencer à se remettre de leur grosse frayeur d’hier. Le point sur la situation.

Les cryptomonnaies en hausse après les liquidations d’hier

La journée d’hier a été plus que tumultueuse sur les marchés d’actions et de cryptomonnaies. Le Bitcoin (BTC) a chuté sous les 50 000 dollars et les memecoins ont été particulièrement touchés par la vague de panique. Au total, l’écosystème a connu 1 milliard de dollars de liquidations en 24h.

Ce matin, les cryptomonnaies se sont donc réveillées dans l’expectative, et pour l’instant, celles-ci montrent de nets signes de reprise. Parmi les 10 cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, le SOL de Solana mène la danse, et affiche un bond conséquent : +16 % sur les dernières 24 h :

Le cours du SOL se remet de sa chute conséquente

Toujours volatil, le cours du Dogecoin (DOGE) est également en nette hausse, avec +12,1 % sur les dernières 24 h. Quant aux mastodontes Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), ils prennent 6,1 % et 6,3 % respectivement.

Du chemin encore à faire pour rassurer les investisseurs

Bien que les cryptomonnaies soient en meilleure forme ce jour, elles sont encore loin de leur niveau de la semaine dernière. L’ETH s’échange ainsi à un prix 26 % moins élevé qu’il y a 7 jours. L’index « Fear & Greed » d’Alternative indique par ailleurs que le marché des cryptomonnaies est dans une phase de « peur extrême » :

Signe d’une reprise en cours, la capitalisation totale des cryptomonnaies dépasse cependant à nouveau le seuil symbolique de 2 000 milliards de dollars. Par ailleurs, la dominance du Bitcoin (BTC), qui avait atteint un pic à près de 58 % hier, a baissé avec l’envolée des altcoins. Elle s’était réduite jusqu’à 56,6 % ce matin.

Les conditions macro seront donc à surveiller cette semaine, avec un marché des actions qui reste particulièrement fragile à ce stade.

Source : CoinGecko, TradingView

