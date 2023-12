Silk Road : une cour d'appel américaine officialise la saisie de 69 370 Bitcoins par le gouvernement

Une cour d'appel aux États-Unis a confirmé un mandat datant d'août dernier visant la confiscation de 69 370 Bitcoins et d'autres cryptomonnaies dans le cadre de l'affaire Silk Road. Les adresses associées à Silk Road détiennent actuellement plus de 99 600 BTC, actuellement évalués à plus de 4,35 milliards de dollars.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/silk-road-cour-appel-americaine-officialise-saisie-69-370-bitcoins-par-gouvernement/