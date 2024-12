Le Sénat des États-Unis met en suspens le renouvellement du mandat d'une commissaire démocrate de la SEC

Nous dirigeons-nous vers un remodelage en profondeur de la Securities and Exchange Commission (SEC) ? Ce mercredi, le Sénat des États-Unis a décidé de mettre en suspens un vote concernant le renouvellement du mandat de Caroline Crenshaw, une commissaire démocrate de la SEC.

Il y a quelques jours, Caroline Crenshaw annonçait qu'elle était en lice pour un nouveau mandat de 5 ans au sein de l'agence fédérale de régulation. En vertu du processus de nomination des membres de la SEC, un vote devait être organisé dans le cadre d'une audition de la commission bancaire du Sénat américain.

Toutefois, le président de cette commission, le sénateur démocrate Sherrod Brown a déclaré que « ses membres républicains avaient empêché l'organisation du vote visant à renommer Caroline Crenshaw en tant que Commissaire de la SEC ». Celui-ci a donc été reporté à une date pour l'heure inconnue.

À noter que la suspension de ce vote laisse envisager une situation où la SEC ne soit gérée que par 3 membres issus du parti républicain à partir du 21 janvier, à savoir le lendemain de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, et ce pour plusieurs semaines.

En effet, les commissaires républicains Hester M. Peirce et Mark T. Uyeda resteront en place, tandis que Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, sera remplacé par Paul Atkins, nouvellement nommé par Donald Trump. Enfin, Jaime Lizárraga a également annoncé qu'il démissionnerait en janvier prochain, laissant sa place vacante.

Il est important de préciser qu'il n'y a jamais plus de 3 membres appartenant au même parti politique au sein de la SEC. C'est pourquoi, même si Caroline Crenshaw venait à ne plus siéger au sein de l'agence fédérale de manière officielle, l'Administration Trump serait obligée de choisir 2 nouvelles personnalités issues du parti démocrate en tant que commissaires de la SEC.

Lorsque Caroline Crenshaw avait manifesté son intérêt de briguer un nouveau mandat en tant que commissaire de la SEC, plusieurs personnalités de l'écosystème crypto ont montré leur désaccord vis-à-vis d'une éventuelle renomination. En effet, ils n'ont pas manqué de pointer sa position très conservatrice en matière de cryptomonnaies.

C'est le cas du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui a déclaré sur X que « Caroline Crenshaw a été un échec en tant que commissaire de la SEC et devrait être démise de ses fonctions ». Selon lui, la commissaire démocrate de la SEC aurait essayé de bloquer les ETF Bitcoin spot, et aurait même été « pire que Gary Gensler sur certains points ».

Caroline Crenshaw was a failure as an SEC Commissioner and should be voted out.

She tried to block the Bitcoin ETFs, and was worse than Gensler on some issues (which I didn't think was possible).

The Senate Banking Committee should take note - the crypto community is watching… https://t.co/JQyp2zYaY2

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) December 9, 2024