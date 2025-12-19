Le Sénat américain confirme la nomination de ce président pro-crypto à la CFTC

Alors que Donald Trump a nommé le pro-crypto Michael Selig à la tête de la CFTC en octobre, le Sénat américain vient de valider cette décision. Retour sur ce choix.

Le pro-crypto Michael Selig est adoubé par le Sénat à la tête de la CFTC

Jeudi, le Sénat américain a confirmé la nomination de Michael Selig à la tête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Au mois d'octobre, ce candidat avait déjà été placé à la tête de l'agence par le président Donald Trump, mais ce vote à 53 voix contre 43 vient entériner cette décision.

Le 25 octobre dernier, à l'occasion de sa nomination, l'intéressé avait affirmé sa volonté de poursuivre la trajectoire favorable aux cryptomonnaies entamées par les États-Unis depuis un an :

Je m'engage à œuvrer sans relâche pour le bon fonctionnement des marchés des matières premières, promouvoir la liberté, la concurrence et l'innovation, et aider le président à faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.

Avant ce nouveau poste, Michael Selig a également travaillé au sein de la Task Force crypto de la Securities and Exchange Commission (SEC).

En août dernier, la présidente par intérim, Caroline D. Pham, faisait état d'un sprint crypto lancé par la CFTC pour « concrétiser la vision du président Trump » en faisant des États-Unis « la capitale mondiale des cryptomonnaies ». Ainsi, il sera intéressant de voir les mesures proposées par cette nouvelle direction, notamment sur son champ de compétences qui se rapporte aux marchés spots, tandis que la SEC a déjà pris de nombreuses mesures sur ses propres chantiers.

Tandis que les 2 agences étaient régulièrement mises en concurrence sous la présidence de Joe Biden, les changements de ces derniers mois pourraient donner lieu à une ère de collaboration et plus de clarté réglementaire. Affaire à suivre.

