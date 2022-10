Selon Vitalik Buterin, l'écosystème crypto doit gagner en maturité avant d'être adopté plus largement

Après une semaine rythmée par les tweets de Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui a reçu de nombreuses critiques pour son approche d'une éventuelle régulation de la finance décentralisée (DeFi), c'est au tour de Vitalik Buterin de se joindre à la discussion.

Ainsi, le co-fondateur de la blockchain Ethereum (ETH) a tenu à pointer du doigt l'adoption des cryptomonnaies par les institutionnels et l'influence financière que pouvaient avoir ces derniers vis-à-vis de la « façon dont fonctionnaient intrinsèquement les cryptomonnaies ».

Another maybe-controversial take of mine is that I don't think we should be enthusiastically pursuing large institutional capital at full speed. I'm actually kinda happy a lot of the ETFs are getting delayed. The ecosystem needs time to mature before we get even more attention.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) October 30, 2022