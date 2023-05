Ripple dépense 250 millions de dollars pour acquérir l'entreprise suisse Metaco

Durant les prochaines années, le marché des cryptomonnaies a de fortes chances de connaitre une croissance exponentiellement. Dans ce contexte, Ripple souhaite élargir sa gamme de services avec le rachat de Metaco, une société spécialisée dans la garde d'actifs numériques et les technologies de tokenisation.

Today, we are proud to announce Ripple has acquired @metaco_sa, becoming the sole shareholder of the Swiss-based provider of digital asset custody and tokenization technology.

Learn more: https://t.co/GrI3u13iDT

— Ripple (@Ripple) May 17, 2023