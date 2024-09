Un restaurant de New York paie une amende de 750 000 dollars à la SEC pour vente de NFT non autorisée

La Securities and Exchange Commission (SEC) continue de rôder autour de l’écosystème crypto. Le gendarme financier vient de trouver un accord avec un restaurant de New York, qui avait financé son lancement avec des tokens non fongibles. Que lui reproche-t-elle ?