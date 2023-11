Un réalisateur aurait détourné 4 millions de dollars de Netflix… Pour acheter du Dogecoin (DOGE)

Le réalisateur de la série Netflix Conquest aurait utilisé une partie du budget pour ses propres fins. Il aurait notamment dépensé des millions dans du Dogecoin (DOGE), et dans des voitures de luxe. Zoom sur cette histoire rocambolesque.

Il détourne des millions de Netflix pour acheter du Dogecoin (DOGE)

L’histoire commence de manière assez classique. En 2018, Netflix confie à Carl Erik Rinsch, un réalisateur connu notamment pour le film 47 Ronin, le soin de créer une nouvelle série de science-fiction. 44 millions de dollars sont envoyés, et la production de Conquest commence. Mais immédiatement, des difficultés surviennent : Carl Erik Rinsch apparaît comme peu cohérent, et sa santé mentale est remise en cause par les équipes de production, au point qu’elles doivent intervenir.

Mais la production continue. Bien que le réalisateur n’ait pas respecté les premières deadlines de Netflix, il demande quand même de nouveaux fonds à la société de production, qui envoie 11 millions de dollars. Mais au lieu de les utiliser pour sa série, Carl Erik Rinsch les aurait immédiatement transférés vers son compte bancaire personnel. Il se serait servi de ces fonds pour acheter des voitures de luxe, pour faire des paris risqués sur le marché des actions… Et pour investir dans le Dogecoin (DOGE).

C’est en tout cas ce que révèle le Wall Street Journal, qui a enquêté sur l’affaire. Le média affirme qu’en 2020, Carl Erik Rinsch aurait utilisé 4 millions de dollars pour acheter du DOGE sur la plateforme d’échange Kraken. En mai 2021, il aurait ensuite liquidé ses positions… Et serait reparti avec 27 millions de dollars. En laissant au passage un message à Kraken :

« Merci, et dieu bénisse les cryptomonnaies. »

Carl Erik Rinsch réclame de nouveaux fonds à Netflix

L’affaire n’est pas encore conclue, puisque Carl Erik Rinsch et Netflix sont actuellement dans une procédure d’arbitration. Le réalisateur affirme que les fonds qu’il a détournés étaient les siens, et qu’il avait le droit de les utiliser comme bon lui semble. Selon lui, les cinq Rolls-Royces achetées avec le produit de sa vente n’étaient que des accessoires qu’il comptait utiliser pour la série.

En plus de cela, le réalisateur affirme que ce serait Netflix qui lui devrait 14 millions de dollars. Il réclame donc cette somme via la procédure d’arbitration. Carl Erik Rinsch aurait dépensé 9 millions de dollars en voitures, montres, vêtements et meubles de luxe… Mais il affirme qu’il s’agit là aussi d’accessoires qui auraient été utilisés pour la production de la série Conquest.

Le dénouement de l’affaire devrait en tout cas avoir lieu dans les prochains jours, et l’on saura si Netlifx ou Carl Erik Rinsch auront eu gain de cause.

