QR codes frauduleux, ports USB vérolés... 5 conseils pour vous protéger lors des événements crypto

La percée des cryptomonnaies et la hausse des cours a eu une conséquence malheureuse : la multiplication des tentatives d’extorsion et vols de cryptomonnaies. Les événements crypto peuvent être des lieux où les malfaiteurs ciblent des victimes. Comment alors se protéger et quels sont les bons réflexes à adopter lorsqu’on se rend dans des conférences crypto ?

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/qr-codes-frauduleux-ports-usb-veroles-conseils-proteger-evenements-crypto/