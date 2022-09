Le président pro-crypto du Salvador Nayib Bukele veut se représenter pour un nouveau mandat

Nayib Bukele, le président du Salvador qui a donné cours légal au Bitcoin (BTC) en septembre 2021, a annoncé qu'il se présenterait pour un second mandat présidentiel.

Jusqu'à l'année dernière, le Salvador interdisait aux présidents en place de se présenter une seconde fois à la tête du pays. Mais au mois de septembre 2021, la Cour suprême du pays d'Amérique centrale a modifié la constitution afin que cela devienne possible.

L'ambassade des États-Unis ainsi que diverses puissances étrangères s'étaient alors inquiétés de cette décision, la qualifiant d'« inconstitutionnelle ». Nayib Bukele, de son côté, s'est réjoui de cette nouvelle possibilité lors de sa déclaration publique hier, jeudi 15 septembre :

Bien qu'il soit désormais principalement connu pour avoir permis au Salvador de devenir le premier pays au monde à adopter le Bitcoin, Nayib Bukele avait été élu à la majorité en 2019 à travers une politique conservatrice de centre droit et un programme axé sur la criminalité et la pauvreté.

Selon l'institut de sondage CID Gallup, le président salvadorien semble rencontrer un certain succès auprès des habitants du pays. Effectivement, 85 % des personnes interrogées se sont dites satisfaites de la politique menée par le dirigeant.

Hasard du calendrier, le jour de la déclaration de Bukele, l'agence de notation financière internationale Fitch Ratings a déclassé le Salvador de « CCC » à « CC », considérant que le pays se trouve dans une situation de liquidité « désastreuse ».

Selon le document de Fitch Ratings, le Salvador aura besoin de 3,7 milliards de dollars de financement d'ici le mois de janvier 2023 et observe un « déficit de financement non identifié » d'un montant d’environ 900 millions de dollars.

À la fin du mois de juillet, Nayib Bukele avait tenu à clarifier la position financière du pays dans un tweet, déclarant notamment que le pays avait les moyens de rembourser sa dette.

Contrary to what the media has been saying all this time, El Salvador has the liquidity not only to pay all of its commitments when they are due, but also purchase all of its own debt (till 2025) in advance.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022