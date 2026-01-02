Précommandez la 6e édition du journal de Cryptoast : « L'ombre des États-Unis plane sur les cryptomonnaies »

Après 5 éditions couronnées de succès, le journal papier de Cryptoast est de retour avec sa 6e publication. Ce numéro revient sur les grandes évolutions de 2025 et se projete avec des perspectives concrètes pour 2026. Cette nouvelle édition, disponible en précommande, propose des analyses de fond, des enquêtes sur les tendances majeures, et bien sûr, l'incontournable Cryptoast 21.

Le journal n°6 de Cryptoast bientôt entre vos mains !

Saviez-vous que Cryptoast produit chaque année son propre journal papier ? Lancé pour la première fois en 2021, ce format a été utilisé à plusieurs reprises pour aborder des thématiques de fond liées aux entreprises, aux professionnels et aux tendances structurantes de l'industrie des cryptomonnaies.

À l'occasion de cette 6e publication réalisée en partenariat avec l'exchange Bitvavo, nous offrons à notre communauté l'opportunité d'obtenir un journal papier limité à 1 500 exemplaires.

Précommandez le journal n°6 dès aujourd'hui pour seulement 6,50 € (livraison offerte en France) et assurez-vous d'obtenir votre exemplaire de cette édition limitée avant l'expédition du 15 janvier 2026 👇

Au fil de cette nouvelle édition, nos journalistes abordent les thèmes qui ont marqué l'année 2025, notamment :

Analyse de l'envolée des stablecoins, entre innovation aux États-Unis et régulation en Europe ;

Le basculement vers le contrôle fiscal de masse automatisé des cryptos avec DAC8 ;

Le Bitcoin comme future colonne vertébrale de la finance mondiale avec un zoom sur les Bitcoin Treasuries Company ;

L'émergence du trading on-chain (Hyperliquid et les perp DEX) et les enjeux des marchés prédictifs (Polymarket, Kalshi).

Une partie significative de ce numéro est également consacrée à l'analyse du potentiel pour le prix du Bitcoin pour l'année 2026. Vous y retrouverez une analyse technique de l'expert Vincent Ganne, mais aussi 5 raisons macro-économiques d'anticiper une hausse du Bitcoin en 2026.

Page du couverture de la 6e édition du journal papier de Cryptoast

Découvrez aussi le Cryptoast 21 de l'année 2025

Comme chaque année, cette nouvelle édition sera accompagnée du Cryptoast 21.

La rédaction de Cryptoast vous présente sa sélection de 21 personnalités francophones qui ont le plus œuvré au développement du secteur des cryptomonnaies et de la blockchain au cours de l'année 2025. Un panorama essentiel pour identifier les figures clés et les projets qui comptent pour l'avenir.

👉 Consultez librement les anciens journaux de Cryptoast au format PDF

