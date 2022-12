Pourquoi le AXS de Axie Infinity est-il en hausse de 25 % ?

Chaque hausse de plusieurs dizaines de pour cent pour une cryptomonnaie dénote particulièrement dans ce contexte morose pour le marché. Ce lundi, le token AXS de Axie Infinity a imprimé une hausse de plus de 25%. Comment l'expliquer et à quoi s'attendre dans les prochains jours ?

Le AXS de Axie Infinity en hausse

En ce début de mois de décembre, une cryptomonnaie se détache particulièrement : le AXS de Axie Infinity. En effet, le cours du token a imprimé une belle progression haussière de plus de 25 % en l'espace d'une journée et s'échange pour 8,5 dollars à l'heure de l'écriture de ces lignes.

Hausse du cours du token de Axie Infinity (AXS)

Pour rappel, Axie Infinity est un jeu blockchain de type Play-To-Earn, développé par le studio Sky Mavis. Le token est utilisé en tant que monnaie au sein du jeu, afin d'élever des petites créatures reposant sur la technologie des tokens non fongibles (NFT).

Mais alors, comment expliquer une telle hausse ? D'un point de vue fondamental, le jeu connaît une baisse importante de son nombre d'utilisateurs. D'après les données de CryptoSlam, Axie Infinity a engendré 1,5 millions de dollars de volumes de ventes pour environ 21 000 joueurs en novembre 2022, contre pratiquement 800 millions de dollars et 500 000 joueurs à la même période en 2021.

Toutefois, l'équipe d'Axie Infinity reste très active et a annoncé que l'objectif de l'année 2022 était d'oeuvrer à la décentralisation du jeu. En ce 5 décembre 2022, l'équipe a annoncé le lancement du programme Axie Contributor, dans lequel 700 membres actifs ont été sélectionnés pour décider des évolutions futures du jeu.

Analyse technique du AXS de Axie Infinity

Depuis son pic à 166 dollars en novembre 2021, le cours du token AXS est en tendance baissière, jusqu'à connaître un point bas autour de 4 dollars en novembre 2022. Cette chute s'est inscrite au sein d'un canal baissier relativement long-terme, observable en bougie hebdomadaire :

Evolution du cours du AXS de Axie Infinity dans un canal baissier

Le prix de l'AXS est tombé à un plus bas d'environ 4 dollars au début du mois de novembre, marquant ainsi une mèche en dessous du canal. Toutefois, le cours a fortement rebondi et est venu valider la ligne de résistance du canal. Ce genre de mèches sont souvent dues à des fortes pressions acheteuses.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, avec la bougie hebdomadaire actuelle, le cours fait face à une première résistance autour de 9 dollars matérialisée à la fois par le milieu du canal et par une ancienne résistance ayant fait foi lors de la précédente jambe haussière du AXS.

Les prochains jours seront déterminants pour le AXS : si le cours vient à casser la résistance par le haut, il est fort probable que l'on retourne tester le haut du canal et la prochaine résistance autour de 13 dollars environ. Si ce n'est pas le cas, alors le prix devrait retrouver le bas du canal baissier et marquer un nouveau plus bas.

À court terme, la prudence reste de mise. Rappelons que l'échelle de temps est de l'ordre de la semaine, et qu'un tel mouvement haussier est souvent suivi de corrections ponctuelles de quelques pour cent, même lors d'une cassure haussière.

Sources : CryptoSlam, communiqué Axie Infinity, TradingView

