Porsche rate son virage vers le Web3 et arrête la vente de ses NFTs

Le prestige d'une marque n'augure pas nécessairement un succès dans tout ce qu'elle entreprend, et cela est d'autant plus vrai lorsque l'on parle du Web3. L'institution automobile Porsche en a fait l'expérience cette semaine, avec le lancement raté de sa collection de tokens non fongibles (NFTs).

Composée de 7500 NFTs, la collection de Porsche était mise à la vente ce lundi 23 janvier et inaugurée par les investisseurs sur liste blanche, avant d'être ouverte au public. Le prix était fixé à 0,911 ETH (soit environ 1350 dollars au moment de l'écriture de ces lignes) en référence au mythique modèle 911 de la marque.

Toutefois, l'engouement ne semble pas avoir atteint les fans de la marque de voitures de sport. Après un peu plus de deux jours, seuls 1863 NFTs ont été vendus, soit 25% de l'objectif final. Un lancement qui peut indéniablement être considéré comme un raté pour une entité d'une telle renommée.

Par ailleurs, le floor price (c'est-à-dire le prix plancher) se situe aux alentours de 0,9 ETH, soit moins que le prix du mint. Un signe que les investisseurs ont tendance à quitter le projet, mais surtout que le rythme du mint devrait encore ralentir puisque les acheteurs intéressés ont plus d'intérêt à acheter sur le marché secondaire.

En conséquence, et face à l'insatisfaction de la communauté, Porsche a annoncé la suspension du processus de mint. La quantité de NFTs sera donc réduite au nombre en circulation à date du 25 janvier.

Our holders have spoken. We’re going to cut our supply and stop the mint to move forward with creating the best experience for an exclusive community. More info in the next hours.

— PORSCHΞ (@eth_porsche) January 24, 2023