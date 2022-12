La société PMU se met en selle pour le metaverse

Lors d'une table ronde sur le sujet des metaverses, Constantin Garreau, le Directeur de l'Innovation de la société Pari mutuel urbain (PMU), a annoncé la future sortie d'une collection de tokens non fongibles (NFT) sur le thème hippique.

Disponibles d'ici quelques semaines, ces NFT à l'allure de chevaux seront adossés à de vrais chevaux de course. En conséquence, leurs performances réelles auront un impact sur les qualités virtuelles des NFT.

Autrement dit, la fonction de ces NFT n'est pas seulement esthétique. Les chevaux seront utilisables dans un metaverse aux allures de jeu vidéo. Pour cette raison, PMU cherche à collaborer avec des entreprises du gaming pour créer un véritable jeu, comme le souligne Constantin Garreau :

« [Il faut] considérer que le jeu devient aussi un contenant, et plus seulement un contenu, dans lequel les marques vont devoir faire vivre quelque chose à leurs clients »

L'ambition de PMU est donc de créer un nouveau service de divertissement sous une forme plutôt ludique pour attirer une nouvelle clientèle. Dans ce contexte, ce jeu pourra servir de canal de vente afin de fidéliser de nouveaux prospects.

En août dernier, la PDG de PMU, Emmanuelle Malecaze-Doublet, étudiait déjà la possibilité d'un futur jeu hippique dans le metaverse. D'après elle, les entreprises qui réussissent dans le Web3 sont celles qui relient les objets du monde virtuel au monde physique :

« Nous travaillons depuis plusieurs mois sur de nouveaux jeux. Il s’agit notamment de NFT, de metaverse et de Web3. [...] Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour évoquer des jeux où, par exemple, lorsque vous possédez l’avatar (NFT) d’un cheval de course, vous pourriez gagner en fonction de l’arrivée de courses réelles. »

Cette diversification des services du PMU, du pari sportif au jeu vidéo, aura des conséquences économiques importantes sur les revenues de la société.

Mais pour réussir son pari, l'entreprise doit comprendre comment créer un modèle économique stable générant des recettes régulières dans le secteur du gaming, comme le souligne Constantin Garreau :

« Il faut qu'on réfléchisse à comment on transforme ça en un business modèle pérenne. Très vite, si on est capable d'appliqué une économie dans le jeu vidéo, ça peut très vite généré plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de revenus. Donc [cela peut] devenir quelque chose qui a un vrai impact et qui permet de passer de cette phase de pari à quelque chose qui soit foncièrement le jeu. »