Les adresses mail des utilisateurs de la plateforme de NFTs OpenSea ont été compromises après qu'un employé de son partenaire de distribution de mails les ait transmises à une partie externe. De nombreuses tentatives d'hameçonnage pourraient toucher les utilisateurs concernés.

Les adresses mail des utilisateurs d'OpenSea dans la nature

Dans un communiqué sur son blog et sur Twitter, la célèbre marketplace de NFTs OpenSea a indiqué que les adresses mail de ses utilisateurs ont fuité :

« Nous avons récemment appris qu'un employé de Customer.io, notre fournisseur de services d'envoi de mails, a abusé de ses droits d'accès pour télécharger et partager des adresses mail – fournies par les utilisateurs d'OpenSea et les abonnés à notre newsletter – avec une partie externe non autorisée. »

L'équipe d'OpenSea indique dans son communiqué qu'elle apporte son aide à Customer.io dans le cadre de son enquête interne et que cet incident a été signalé aux forces de l'ordre.

Prudence est de mise

Bien que nous ne connaissions pas encore la véritable envergure de cette fuite, tous les utilisateurs qui ont lié leurs adresses mail à OpenSea sont susceptibles d'avoir été touchés par l'incident.

Si OpenSea estime que votre adresse mail est concernée, vous recevrez un mail du domaine « http://opensea.io ».

Soyez donc d'une extrême vigilance si vous recevez un mail d'OpenSea dans les prochains jours (et même après), il pourrait s'agir d'une tentative d'hameçonnage (phishing) réalisée dans le but de subtiliser vos cryptomonnaies et vos tokens non fongibles.

Quoiqu'il en soit, si vous cliquez sur un lien provenant d'un mail, vérifiez toujours que l'adresse de destination est correcte. Dans le cas d'OpenSea par exemple, l'équipe rappelle que seul le nom de domaine « opensea.io » est légitime. Ne vous faites pas piéger par de légères variations du nom de domaine de la plateforme, comme ci-dessous :

opensae.io ;

opensea.org ;

opensea.xyz ;

et autres variantes créées à des fins malveillantes.

Se rendre sur de tels sites et les autoriser à interagir avec votre portefeuille de cryptomonnaies pourrait s'avérer catastrophique.

👉 Pour protéger au maximum vos cryptomonnaies, voici 7 bonnes pratiques à suivre

Source : Blog d'OpenSea

