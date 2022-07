La plateforme d’échange OKX signe un nouvel accord avec le club de football Manchester City

Malgré le bear market, les partenariats entre les entreprises crypto et les équipes de sport semblent continuer à essaimer. Preuve en est faite avec l’équipe de football Manchester City, qui vient de signer un nouvel accord avec la plateforme d’échange OKX.

OKX signe un nouvel accord avec Manchester City

Pour rappel, OKX était déjà partenaire officiel de Manchester City depuis mars dernier. Leur accord pluriannuel autorisait déjà l’exchange à apposer son logo dans les deux stades du club de football. Mais comme vient de l’annoncer OKX, un nouvel accord vient d’être signé : la plateforme d’échange devient « training kit partner » de Manchester City.

Concrètement, cela veut dire que le logo d’OKX sera apposé sur les maillots d’entraînement de l’équipe masculine et féminine. Ce sera le cas pour la saison 2022-23, et potentiellement sur une durée plus longue. Le responsable du marketing de OKX, Haider Rafique, fait par ailleurs un parallèle entre les entraînements et le trading :

« Le caractère et la persévérance sont construits sur les terrains d’entraînement. C’est la manière dont nous souhaitons accompagner les nouveaux utilisateurs de notre plateforme. […] Nous voulons que notre communauté apprenne de cette mentalité et utilise notre fonctionnalité démo de la même manière que les joueurs de Man City s’entraînent avant le début de la saison. »

Street art et tickets à gagner

Que l’on apprécie cette hasardeuse métaphore ou non, on note que OKX compte bien capitaliser sur son partenariat avec Manchester City. L’entreprise a également confirmé avoir commandé au street-artiste Akse P19 des œuvres murales disséminées dans la ville. Représentant les footballeurs Erling Haaland, Jack Grealish, João Cancelo et John Stones, elles incluront des QR codes.

Ces QR codes permettront à tout un chacun de les scanner, afin d’avoir une chance de gagner des tickets pour les matchs de la saison. Par ailleurs, OKX compte multiplier les initiatives de ce type, afin de « fournir des programmes afin d’enrichir la communauté de Manchester ».

Au-delà d’OKX et Manchester City, tout cela montre que bear market ou non, les partenariats dans le secteur des cryptos ne semblent pas à l’arrêt. C’est une différence notable par rapport aux précédentes périodes de creux, qui montre que l’écosystème n’est plus uniquement basé sur des variations de prix.

Source : OKX via GlobalNewsWire

