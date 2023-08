Ce pionnier du Bitcoin voit le BTC à 100 000 dollars avant le prochain halving

Tandis que le prix du Bitcoin (BTC) est enfermé entre 29 000 et 31 000 dollars depuis la fin du mois de juin, les spéculations vont bon train pour savoir quelle direction prendront les cours.

De son côté, Adam Back, l’un des pionniers de l’écosystème, cofondateur et PDG de Blockstream, s’est prêté au jeu en pariant avec l’utilisateur @Vikingobitcoin9 que le BTC dépasserait les 100 000 dollars avant le prochain halving. Plus précisément, l’intéressé mise sur un délai maximum au 31 mars 2024, tandis que le halving est estimé pour le 26 avril.

Ainsi, le perdant de ce pari sera redevable de 1 million de satoshis au gagnant, à savoir 0,01 BTC, soit l’équivalent de 1 000 dollars dans le cas où ce dernier atteindrait la valeur ciblée :

the bet is on🚀: i bet #bitcoin reaches or exceeds $100k between now and halving (31st Mar 2024) with @vikingobitcoin9 1million sats to the winner. https://t.co/Ij7iPEYjQW pic.twitter.com/PNpAaZvl8F

L’origine de ce pari se trouve dans une analyse d’Adam Back, selon laquelle compte tenu de l’évolution du hashrate depuis ce début d’année, un BTC à 58 000 dollars serait nécessaire pour garantir la rentabilité des mineurs à horizon du printemps prochain :

"miners need $98k or won't be break-even after halving next year". if hashrate rises at at 6.3%/mo like jan-jul 2023 hashrate in apr 2024 would be 633 EH. current average fees 0.16/btc so 3.285btc/block say 30J/TH 6c/kwh operation would be $58k breakeven. https://t.co/jXr2gTSLI9

— Adam Back (@adam3us) August 4, 2023