Pepe the Frog (PEPE) : le nouveau memecoin explose et atteint 110 millions de dollars de capitalisation

Finis, les memecoins ? Jamais, si l’on en croit la communauté crypto. Le nouveau favori en date est le PEPE, basé sur le meme du même nom. Sa capitalisation a atteint 110 millions de dollars en l’espace de quelques jours. Zoom sur ce projet, qui attire les passions tout autant que les critiques.

Le PEPE, un memecoin qui vient d’exploser ces derniers jours

Depuis quelques jours, la communauté crypto bruisse d’attention pour un nouveau memecoin : Pepe. Lancée il y a cinq jours, la cryptomonnaie a suscité un intérêt éclair de la part d’investisseurs prêts à parier sur l’émergence d’un nouvel engouement global. Le cours du PEPE a ainsi pris +282% sur les dernières 24h, et sa capitalisation boursière atteint ce matin près de 120 millions de dollars, selon les données partagées par CoinGecko.

Cet engouement soudain l’a amené à la 6e place du classement des « memecoins » les plus importants du moment, aux côtés des cryptomonnaies inspirées par Doge :

La capitalisation du PEPE a explosé seulement cinq jours après son lancement

S’il n’est situé qu’à la 277e place du classement général des capitalisations, cette percée éclair de PEPE n'est donc pas négligeable, et elle vient changer le paysage des memecoins, qui sont très largement basés sur des variantes du roi Dogecoin (DOGE). Ce dernier a partiellement réussi un virage plus sérieux, et sa place dans le classement des 10 cryptomonnaies les plus capitalisées montre qu'une partie des investisseurs en cryptomonnaies soutiennent toujours le projet.

Un memecoin innocent, ou un symbole des excès de la communauté ?

Comme souvent lorsqu'un memecoin explose, cela divise la communauté. D'un côté, les investisseurs qui se sont placés au bon moment ont pu engranger des gains importants. De l'autre, certains y voient un symbole des excès des cryptomonnaies… Qui pourrait donner du grain à moudre à ceux qui voient encore l'écosystème comme un « casino ».

Autre problématique soulevée : la ruée vers le PEPE a eu un effet bien réel sur les frais d'Ethereum. Ceux-ci ont en effet connu une hausse significative, qui semble liée à la sortie de ce nouveau memecoin. L'engouement autour du PEPE durera-t-il ? Les cryptomonnaies de ce type ne parviennent souvent à exister que quelques semaines. Mais l'ambition de ses créateurs est, comme à l'habitude, particulièrement élevée. Sur le site officiel de la cryptomonnaie, on peut ainsi lire :

« Les chiens ont eu leur moment. C'est le moment de couronner Pepe. »

Ce n'est pour l'instant pas tombé dans l'oreille de sourds, mais on peut se demander si l'engouement perdurera.

Source : CoinGecko

