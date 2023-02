Le PDG de Mastercard imagine « un monde où tout sera tokenisé »

Mastercard, la seconde entreprise au monde dans le secteur des solutions de paiement, compte prendre de l'avance sur ses concurrents. Après des années à utiliser la blockchain, son dirigeant Michael Miebach affirme que « nous allons vers un monde où tout sera tokenisé ». On fait le point sur le positionnement de l'entreprise dans le Web3.

Mastercard et la finance centralisée au cœur de la blockchain

Alors que certaines institutions bancaires commencent à faire leurs premiers pas dans le monde de la blockchain, Mastercard se positionne comme l'un des acteurs les plus préparés à cette révolution technologique. La société spécialisée dans les solutions de paiement effectue depuis plusieurs années des opérations dans l'écosystème Web3 dont son PDG, Michael Miebach, vante les mérites.

En janvier 2023, ce dernier affirmait à ses actionnaires que Mastercard utilisait la technologie blockchain à grande échelle : plus 2 milliards de transactions tokenisées ont été opérées mensuellement par la société américaine, soit une hausse de 38% par rapport à l'année précédente. Toujours d'après lui, l'entreprise est capable d'effectuer des paiements numériques à travers 110 pays dans le monde entier.

Dans cette optique, Mastercard semble vouloir conquérir le marché du Web3 avant ses concurrents : elle travaille actuellement avec des banques et des commerces afin de tokeniser une variété d'actif qui, une fois émis, pourront être suivis grâce à la transparence qu'offre la blockchain.

Pour le PDG de l'entreprise, la blockchain n'offre pas seulement un nouveau moyen de paiement, mais toute une palette d'outils pouvant résoudre de multiples problèmes dans de nombreux pans de la société :

« Il y a toute une série de problèmes de la vie réelle que la blockchain peut résoudre. [...] Je pense que nous allons vivre dans un monde où tout sera tokenisé et circulera de manière sûre. »

D'après Michael Miebach, l'un des principaux avantages de la blockchain est la sureté de cette technologie qui, par une bonne utilisation, permet de réduire le nombre de fraudes.

La présence d'un acteur de la finance traditionnel aussi puissant que Mastercard est un atout indispensable pour la démocratisation à grande échelle du Web3 : alors que le secteur est souvent pointé du doigt, la présence d'acteurs institutionnels à l'influence internationale est un signe fort pour l'adoption des cryptomonnaies à l'échelle mondiale.

Mais Mastercard n'est pas la seule société à déplacer ses pions. Les plus grandes banques et fonds d'investissement au monde s'engagent dans le développement de produits et de services liés de près ou de loin au Web3 : tandis que JPMorgan envisageait en novembre dernier la création d'un portefeuille numérique, Fidelity permet depuis 2020 à ses clients institutionnels d'investir dans le Bitcoin (BTC).

