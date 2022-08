PayPal rejoint le réseau TRUST de Coinbase

PayPal compte continuer à proposer des services cryptos, tout en se conformant aux règles parfois particulièrement strictes des régulateurs. C’est en tout cas ce qui semble ressortir de son adhésion au réseau TRUST, dans lequel on trouve des acteurs majeurs de l’écosystème, comme Coinbase, Circle, Kraken et Robinhood.

PayPal rejoint le réseau TRUST

Le réseau Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) se concentre comme son nom l’indique sur la règle de la « travel rule ». Elle impose aux institutions financières de partager des informations précises sur les utilisateurs lorsque les sommes d’argent transférées dépassent un certain montant.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) avait publié ses dernières recommandations en 2021, recommandations qui sont suivies par les plus grandes économies mondiales, dont les pays du G7. Elles impliquent que toutes les transactions au-delà de 1 000 dollars de cryptomonnaies soient pistées, avec la collecte d’informations d’identité.

C’est donc potentiellement un frein d’ampleur pour les entreprises crypto, et c’est la raison pour laquelle le réseau TRUST a été créé, à l’initiative de Coinbase. Plusieurs grands noms de l’écosystème y sont déjà présents, dont Binance.US, Kraken, Robinhood, Circle ou encore Paxos.

Big day for the Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) network as we welcome digital payment leader @PayPal. Our industry-driven solution to balancing Travel Rule compliance with protecting customer privacy & security is now 38 members strong. https://t.co/OybFRjbmwU pic.twitter.com/eKmAYHBoLQ — Circle (@circlepay) August 22, 2022

Le réseau TRUST a un but : fournir les informations demandées par les régulateurs, tout en préservant au maximum les données liées à l’identité des utilisateurs.

Le géant PayPal est en tout cas une recrue de choix pour TRUST, qui se félicite que 38 acteurs aient déjà rejoint le réseau :

« L’ajout de PayPal marque une autre étape d’ampleur dans le développement de TRUST afin qu’il devienne la solution globale pour la mise en conformité avec la Travel Rule. »

En Europe, la Travel Rule et MiCa inquiètent également

Bien que cela se joue largement avec des acteurs américains, l’Europe n’est bien sûr pas épargnée. L’Union européenne est même plus stricte : les prestataires de service sur actifs numériques devront communiquer toutes les informations concernant des transactions depuis et vers d’autres plateformes d’échange, quel que soit le montant. Même topo pour les transferts vers et depuis des portefeuilles auto-hébergés, à partir de 1 000 € de transactions.

Pour l’instant, les règles de la « Travel Rule » ne sont pas appliquées, et la publication officielle ne devrait survenir en Europe qu’en 2023, pour un début d’effet autour de 2024. En attendant, les groupements tels que le TRUST devront batailler pour jouer l’équilibre avec les régulateurs.

👉 Pour aller plus loin – Comment l’Europe veut-elle encadrer les cryptomonnaies ? On fait le point sur MiCA et TFR

Source : blog de Coinbase

