Paris accueillera la Binance Blockchain Week du 14 au 16 septembre prochain – Quel est le programme ?

Pendant 3 jours, explorez le monde de la blockchain et du Web3 lors de la Binance Blockchain Week avec des spécialistes qui partageront leurs points de vue lors de tables rondes, de discussions et de conférences.

Du metaverse à la GameFi en passant par la finance décentralisée (DeFi) et les tokens non fongibles (NFTs), toutes les tendances actuelles relatives à l'écosystème des cryptomonnaies.

« Pendant cet événement, nous développerons une grande vision pour un avenir du Web3 plus prospère et plus équitable pour tous. Attendez-vous à des plongées en profondeur dans le sujet et dans le monde de la culture française, à des aperçus de l'avenir du Web3 et à des discussions sur les cas d'utilisation les plus brillants aujourd'hui ».