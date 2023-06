Ordina-Mining : la solution pour se lancer dans le minage de cryptomonnaies sans encombre

Découvrez Ordina-Mining, votre partenaire idéal pour optimiser votre expérience de minage de cryptomonnaies. Leurs services complets comprennent un hébergement professionnel, la vente d'ASICs spécialisés et de rigs de minage basés sur des GPU. Avec Ordina-Mining, vous bénéficiez d'une infrastructure performante et d'un support technique de qualité vous permettant d'optimiser votre activité de minage.

Le minage de cryptomonnaies simplifié avec Ordina-Mining

Lancée par une équipe de passionnés, Ordina-Mining est une entreprise française spécialisée dans les solutions de minage de cryptomonnaies. Elle propose à la fois du matériel de haute performance et des formules d'hébergement pour les personnes désireuses d'investir sans encombre matérielle.

Son offre s'articule principalement autour de 3 produits : l'hébergement dans des centres de minage, la vente d'ASICs classiques (modèles Antminer) et la vente de rigs de minage vendus seuls ou avec cartes graphiques (GPU).

Cette diversité d'offres permet de satisfaire tous les profils, les petits investisseurs pouvant faire l'acquisition d'ASICs à l'unité pour une utilisation à domicile ou plus simplement dans un centre de minage Ordina-Mining. Les professionnels y trouveront également leur compte, via l'achat de rigs ou de plusieurs ASICs à la fois afin de maximiser leur hashrate.

Pour ces 2 catégories d'investisseurs, l'adoption de solutions de minage à distance proposées par Ordina-Mining présente plusieurs avantages, tant au niveau de la consommation énergétique (les centres proposés sont hébergés à des endroits stratégiques) que de la sécurité et de l'entretien des machines, assurés par des équipes de professionnels dédiées.

En parallèle de son catalogue de matériel de minage de cryptomonnaies, Ordina-Mining tient également un blog relatant les faits d'actualité relatifs au minage, en plus d'articles explicatifs visant à mieux comprendre ce domaine et plus globalement celui de la blockchain et des cryptos.

Les différentes solutions de minage proposées par Ordina-Mining

L'hébergement de matériel de minage

L'hébergement proposé par Ordina-Mining vous permet de profiter d'une infrastructure professionnelle spécialement conçue pour le minage de cryptomonnaies. Ces centres d'hébergement sont alimentés par une électricité à des tarifs compétitifs, en plus d’être équipés de systèmes de refroidissement efficaces et de mesures de sécurité renforcées. Cette infrastructure garantit des performances optimales pour votre équipement de minage, prolongeant ainsi sa durée de vie.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, Ordina-Mining propose d'héberger et d'assurer la maintenance de vos machines de minage dans 3 pays : le Pérou, l'Islande et les États-Unis. Ces 3 pays ont l'avantage de présenter des tarifs au kWh bien inférieurs à ce qui est proposé habituellement dans la plupart des autres zones géographiques.

La rentabilité du minage de cryptomonnaies étant intrinsèquement corrélée au coût d'activité, cet avantage est tout sauf négligeable.

Figure 1 - Exemple de ferme de minage

En choisissant d’héberger votre équipement de minage dans les centres d'Ordina-Mining, vous vous déchargez également des contraintes liées à la détention et à la gestion de votre propre matériel à domicile. Vous pouvez ainsi consacrer plus de temps et d'énergie à l'exploitation de votre activité de minage, sans les distractions liées à la maintenance et aux aspects pratiques. À cet effet, des rapports mensuels vous seront transmis afin que vous puissiez évaluer la rentabilité de votre matériel hébergé chez Ordina-Mining.

En résumé, l'hébergement de matériel de minage comprend une infrastructure spécialisée, un support technique compétent et vous permet de vous décharger des responsabilités de gestion à domicile. Cela vous permet d'optimiser vos performances de minage tout en profitant de tarifs énergétiques compétitifs, une condition désormais obligatoire pour être compétitif sur ce marché.

Selon les évaluations d'Ordina-Mining, opter pour l'hébergement de matériel de minage est 60 % plus avantageux que de gérer sa propre machine à domicile. Par ailleurs, les machines hébergées via ce service restent votre propriété, et Ordina-Mining ne prélève aucune commission sur votre matériel.

Les ASICs de minage de cryptomonnaies

Détenir un ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) pour le minage de cryptomonnaies présente de nombreux avantages. Ces machines sont spécialement conçues pour exécuter des calculs spécifiques et complexes nécessaires au processus de minage. Elles sont optimisées pour une cryptomonnaie particulière (souvent Bitcoin), ce qui leur confère une puissance de calcul spécialisée et une efficacité énergétique supérieure par rapport à d'autres méthodes de minage comme les rigs de GPU.

L'une des caractéristiques clés des machines ASIC proposées par Ordina-Mining réside dans leur capacité à effectuer des calculs en parallèle, ce qui leur permet d'exécuter un grand nombre de calculs simultanément, et donc de proposer une très grande efficacité.

Figure 2 - Aperçu du modèle d'ASIC Antminer S19 XP proposé par Ordina-Mining

De plus, les machines ASIC proposées par Ordina-Mining sont conçues pour travailler avec une efficacité énergétique optimisée. Elles sont spécialement adaptées aux exigences énergétiques du minage de cryptomonnaies, ce qui leur permet de réaliser des calculs de pointe tout en consommant moins d'électricité par rapport à d'autres méthodes de minage. Cela se traduit par une réduction des coûts d'énergie et donc par une amélioration de la rentabilité du minage.

En conclusion, les ASICs proposées par Ordina-Mining offrent une puissance de calcul spécialisée, une efficacité énergétique optimisée et une capacité à exécuter un grand nombre de calculs en parallèle.

Les rigs de minage de cryptomonnaies

Les rigs de minage de cryptomonnaies basés sur plusieurs GPU proposés par Ordina-Mining offrent des avantages significatifs pour les mineurs. Ces configurations sont conçues pour optimiser la puissance de calcul et permettre le minage efficace de diverses cryptomonnaies, contrairement aux ASICs qui sont, eux, optimisés pour une seule et même cryptomonnaie. Cela vous offre la possibilité de diversifier vos activités de minage et d'explorer différentes opportunités sur le marché des cryptomonnaies.

Les GPU offrent malgré tout une puissance de calcul considérable, ce qui permet d'obtenir des performances élevées lors du minage, bien qu'inférieures aux ASICs. Leur architecture parallèle permet d'exécuter de nombreux calculs simultanément, ce qui accélère le processus de hachage. Les rigs de GPU sont également évolutifs, vous permettant d'ajouter ou de remplacer les cartes graphiques en fonction de l'évolution des exigences du minage. À ce titre, Ordina-Mining propose des rigs avec ou sans GPU inclus.

En outre, les rigs de GPU sont relativement plus accessibles financièrement par rapport aux ASICs dédiés. Les cartes graphiques peuvent être achetées individuellement, ce qui facilite l'acquisition progressive des composants du rig en fonction de vos moyens financiers.

Figure 3 - Aperçu d'un rig Ordina Aomno contenant 8 GPU RTX 3070

En conclusion, les rigs de minage de cryptomonnaies basés sur plusieurs GPU offrent une flexibilité, une puissance de calcul élevée et la possibilité de diversifier vos activités de minage. Ils sont plus abordables et évolutifs, ce qui les rend attrayants pour les mineurs souhaitant explorer différentes cryptomonnaies.

Cependant, ils peuvent être moins efficaces sur le plan énergétique et nécessitent une gestion plus complexe. Ainsi, il est important de prendre en compte vos objectifs, votre budget et vos préférences personnelles lors du choix entre un rig de GPU ou un ASIC dédié pour le minage de cryptomonnaies.

Avis et conclusion sur les services d'Ordina-Mining

Les services d'Ordina-Mining se divisent en 3 produits : l'hébergement de matériel de minage de cryptomonnaies dans des centres de minage, la vente d'ASICs classiques (les fameux modèles Antminer) et la vente de rigs de minage avec ou sans cartes graphiques. Avec cette diversité de produits, Ordina-Mining est à même de répondre à tous les besoins des mineurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels.

L'un des avantages clés de l'hébergement proposé par Ordina Mining est l'infrastructure professionnelle qui permet d'optimiser les performances de votre matériel de minage. Leurs centres d'hébergement sont situés dans des pays comme le Pérou, l'Islande et les États-Unis, où les tarifs énergétiques sont absolument compétitifs.

Pour ceux qui préfèrent posséder leur propre équipement, Ordina-Mining propose la vente d'ASICs spécialisés, des machines conçues pour exécuter efficacement les calculs complexes du minage de cryptomonnaies.

Enfin, si vous optez pour une approche plus souple et modulable, les rigs proposés par Ordina-Mining seront à même de vous convaincre. À l'heure de l'écriture de ces lignes, Ordina-Mining propose 4 options : Octopus, Shark, Whale et sur-mesure. Chacune d'entre elles propose certaines spécificités à des tarifs variables, que ce soit au niveau de la puissance, des options ou des formules d'assistance.

En résumé, Ordina Mining vous offre une solution complète pour le minage de cryptomonnaies. Leur service d'hébergement vous libère des contraintes matérielles, leurs ASICs spécialisés vous garantissent une puissance de calcul optimisée, et leurs rigs de minage basés sur des GPU offrent une flexibilité accrue. Notez par ailleurs que leur équipe de professionnels est à votre écoute, et que vous pouvez les contacter si vous hésitez entre plusieurs de leurs solutions ou de leurs produits.

