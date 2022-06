NRJ entre dans le Web3 et lance une collection de NFTs exclusive

NRJ entre dans le Web3 et lance une collection de NFTs

La radio française NRJ se lance dans une collection de tokens non fongibles (NFTs) et fait donc son entrée dans le Web3.

Cette démarche est en lien avec sa nouvelle campagne de communication en collaboration avec les artistes Dua Lipa, Stromae, Angèle, The Weeknd et Ed Sheeran.

La collection comprend 30 NFTs et se décline en 4 catégories : Black, Or, Platine et Diamant. À noter que cette dernière sera vendue aux enchères via le label NRJ Music sur le site internet dédié à cet événement.

Les autres catégories seront distribuées gratuitement via les réseaux sociaux, ou encore l'antenne. L'objectif de ces NFTs est de débloquer des contenus en lien avec les artistes participants. En ce sens, le communiqué précise :

« Les NFTs permettront d'accéder à différentes offres : les 27 NFTs panthères black seront des pures collectibles, le NFT panthère Or débloquera 2 places pour le concert d'un des artistes du spot, le NFT Platine débloquera 2 places de concert et le disque d'or d'un artiste présent dans le spot et le NFT Diamant débloquera un an de concert. »

👉 À lire – NFT : c'est quoi et à quoi cela sert-il ? – Définition et exemples

Les stars s'intéressent aux NFTs

La démarche de NRJ n'est pas nouvelle et Fun radio s'était déjà lancée dans une campagne similaire. Quoiqu'il en soit, les NFTs attisent toujours la même curiosité et certaines célébrités s'y intéressent de plus en plus.

En ce sens, l'artiste Kanye West a récemment fait des demandes dépôt pour 17 marques liées aux NFTs et à l'univers du metaverse.

D'autre part, le rappeur américain Snoop Dogg demeure très présent et a été l'un des premiers artistes à se lancer dans cet univers.

Enfin, dans cet élan, certains Label commencent à être actifs dans le secteur des NFTs. Citons par exemple Universal Music Group (UMG) qui a annoncé un partenariat avec la plateforme Curio pour proposer des NFTs aux fans.

Il ne fait aucun doute que son arrivée dans le secteur va être particulièrement observée.

👉 À découvrir – LimeWire réunit 10 millions de dollars pour lancer sa plateforme de NFTs dédiée à la musique

Source et image : site de NRJ

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité