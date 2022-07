Nested, une plateforme pour créer, copier et gérer des portefeuilles de cryptomonnaies sous forme de NFTs

Des protocoles difficiles à prendre en main, des frais élevés qui en excluent beaucoup, un manque cruel d’accompagnement technique et l'absence de mécanismes communautaires pour inciter les utilisateurs à partager davantage, la finance décentralisée (DeFi) a beaucoup de travail à faire avant de se démocratiser. Découvrez Nested, une plateforme de trading social qui souhaite développer la SocialFi en mettant sa communauté au premier plan pour rendre la DeFi accessible.

Nested, la SocialFi décentralisée nouvelle génération

Bien que bénéficiant d'une adoption croissante, les cryptomonnaies restent aujourd'hui encore difficiles à apprivoiser, surtout lorsque l'on se lance seul dans l'aventure.

Et même une fois les connaissances nécessaires acquises, arrive la seconde étape, qui s'avère elle aussi compliquée.

Des protocoles et des tokens à la pelle, une pléiade de nouveaux termes et surtout un manque cruel d’accompagnement dans un monde qui s’est pourtant construit sur l’idée même du pair à pair (P2P) : le chantier est vaste.

C'est pourquoi Nested souhaite ici résoudre l'ensemble de ces problèmes en proposant un accès simplifié à la finance décentralisée (DeFi) tout en privilégiant le partage et l'aspect social de sa plateforme.

Pour y parvenir, Nested propose un principe tout à fait singulier et novateur : l’utilisation de tokens non fongibles (NFTs) financiers appelés « NestedNFTs » (mintés au moment de leur création) qui agissent comme des enveloppes dans lesquels l’utilisateur y glisse ses crypto-actifs.

L’utilisation des NFTs ouvre de nombreuses portes d’un point de vue de la DeFi : une réelle boîte de Pandore technologique.

Il sera à l’avenir possible, par exemple, de mettre en place des stratégies de collatéralisation de NFT, donc de sa stratégie d’investissement, et même de le visualiser dans le metaverse. Il serait envisageable aussi de créer un NestedNFT composé de sous-stratégies d’investissements, etc.

Lors de leur première connexion, les utilisateurs de la plateforme ont alors deux options qui s'offrent à eux : créer un NFT représentant leur stratégie d'investissement et le partager afin de générer des rendements dessus lorsque des utilisateurs le copient, ou tout simplement explorer et copier des portfolios déjà établis et ayant fait leurs preuves concrètes en matière de rendement.

Nested met l'accent sur la simplicité de son expérience utilisateur et ne nécessite aucune inscription : tout est totalement décentralisé et la création d’un profil, gratuite. Seul un portefeuille tel que MetaMask est requis pour pouvoir utiliser Nested, qui accepte aussi les portefeuille de Binance, Coinbase et la solution Wallet Connect.

Cette décentralisation elle-même présente des avantages comparés à des acteurs comme Celsius ou Voyager, puisque les actifs restent la propriété des utilisateurs.

Une multitude de blockchains sont prises en charge sur Nested, à l'instar de Polygon (MATIC), BNB Chain (BNB), Ethereum (ETH), Optimism (OP) ou encore Avalanche (AVAX).

En plein développement, Nested entend proposer dans un futur proche des portfolios cross-chain ainsi que du copy staking et copy farming afin de permettre à ses utilisateurs d'optimiser toujours plus leurs stratégies de rendement et de se diriger vers sa vision de devenir la « One-Stop SocialFi App ».

Afin d'accélérer son développement, la plateforme de trading social a levé 8 millions de dollars lors d'un premier tour de table au mois de mars dernier, lequel a su réunir les fonds d'investissement Alan Howard, Republic Capital, Jump, Kenetic Capital ou encore CMT Digital.

Voyons ce que sont exactement ces NestedNFT, et si Nested réussit le pari de permettre à tous d'accéder à la finance décentralisée.

Comment créer votre portfolio sur Nested ?

Comme nous l'avons expliqué précédemment, Nested propose à tout le monde de créer ses propres stratégies d’investissement, ou bien de copier celles déjà existantes, établies par d’autres utilisateurs. Voyons comment faire pour chacun de ces deux cas de figure.

Avant toute chose et afin de pouvoir utiliser les différents outils de Nested, il sera nécessaire de connecter son portefeuille (MetaMask par exemple) à l'application via l'onglet supérieur droit (1).

Ensuite, cliquez sur « Create Portfolio » comme indiqué sur la copie d'écran ci-dessous (2).

Définissez ensuite le budget que vous souhaitez allouer à votre portfolio, puis sélectionnez les tokens sur lesquels vous souhaitez miser ainsi que la part propre à chacun d'entre eux.

Notez que Nested ne prendra jamais l'initiative de changer l'allocation à votre place, et ce y compris pendant les fluctuations importantes de marché. Si jamais vous souhaitez changer l'allocation de votre portfolio, vous devrez l'accepter manuellement.

La stratégie de votre portfolio est maintenant définie, il ne vous reste plus qu'à créer un nom pour ce dernier et à définir des hashtags afin que les autres utilisateurs de Nested puissent facilement le retrouver.

Pourquoi donc ? Car accroître la visibilité de votre portfolio augmente les chances qu’il soit copié, et donc que vous soyez récompensés avec des royalties.

Comment copier un portfolio déjà existant ?

Si vous souhaitez vous-même copier un portfolio déjà existant, il faudra alors vous rendre dans l'onglet de gauche de Nested et cliquer sur « Explorer ».

D'ici, vous pourrez retrouver l'ensemble des portfolios Nested ayant déjà été créés.

Vous pouvez ici les trier en fonction du nombre de copies ayant déjà été effectuées pour chacun d'entre eux, de leurs taux de croissance, d’une fenêtre temporelle (24h, une semaine, un mois) ou encore visualiser les profils des meilleurs traders.

Si vous trouvez un portfolio qui vous semble pertinent , alors il vous suffit de cliquer sur le symbole de « Copy » sous le portfolio en question.

Une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir où il vous sera demandé de choisir le montant que vous souhaitez investir sur ce portfolio. Peu importe la somme que vous renseignez, celle-ci sera allouée avec les mêmes pourcentages par token que le portfolio sélectionné.

Le montant que vous souhaitez allouer à cette étape n'est toutefois pas définitif, il est tout à fait possible de le modifier ultérieurement et d’augmenter votre investissement. Pour ce faire, cliquez sur les 3 petits points en haut à droite du portfolio puis sur « Deposit ».

Choisissez le ou les tokens sur lesquels vous souhaitez investir davantage, et enfin la quantité que vous souhaitez placer : soit en pourcentage, soit en renseignant directement le montant de votre choix.

Tout comme pour une transaction classique, il sera nécessaire d'approuver le dépôt via votre portefeuille.

Notez que Nested applique des frais de seulement 0,3 % dans ce cas de figure, un montant relativement faible par rapport à la majorité du marché.

Une fois la transaction validée, votre portfolio sera désormais alimenté par de nouveaux fonds, toujours sur la parité originale.

À ce stade se pose la question la plus importante, à savoir comment évolue votre portfolio.

Pour avoir accès à ces informations, rendez-vous dans l'onglet de gauche « My Portfolios » puis cliquez sur les 3 petits points situés en haut à droite du portfolio qui vous intéresse et, enfin, sélectionnez « View Details ».

D'ici, Nested vous fournit une multitude d'informations afin de suivre et surtout de comprendre l'évolution de votre portfolio.

Vous pourrez y trouver, entre autres, l'évolution individuelle de chaque token, l'évolution globale du portfolio en fonction de l'échelle de temps de votre choix, ainsi que la possibilité de le modifier (si c'est vous qui l'avez créé) ou encore de tout revendre.

En somme, il est ainsi possible de surveiller facilement et rapidement, en temps réel, l'évolution des performances de vos portfolios.

Le trading social au premier plan

Avec Nested, pas d'adresse indéchiffrable et interminable.

Vous pouvez personnaliser votre profil, créer votre propre pseudo, suivre d'autres personnes sur la plateforme et bientôt, vous pourrez même interagir avec eux via un fil d’actualités sur lequel tout le monde pourra poster.

Pour personnaliser votre profil, rendez-vous dans l'onglet supérieur droit de l'interface au niveau de votre photo de profil, juste à côté de l'icône MetaMask. Cliquez ensuite sur « Settings » puis sur « Account ».

D'ici, vous pouvez personnaliser vos informations, synchroniser votre compte Nested avec votre compte Twitter, ou encore personnaliser un bot Telegram afin de recevoir toutes les notifications concernant l'évolution de vos portfolios ou simplement pour être informé des nouveautés de la plateforme.

De futures intégrations sont prévues, comme la possibilité de commenter directement sur les pages relatives à chaque token, recevoir des notifications en fonction des utilisateurs suivis (création ou suppression de portefeuille, performances, etc.) ou encore de participer à des compétitions de trading.

Comment fonctionne le token NST de Nested ?

Une structure comme Nested a besoin d'une colonne vertébrale pour ordonner et faire vivre son écosystème et c'est précisément le rôle de son token NST.

Afin de favoriser sa communauté et de stimuler la croissance de sa plateforme, le token de Nested aura un rôle de gouvernance permettant à ses détenteurs de voter pour des propositions et de se structurer autour d'une organisation autonome décentralisée (DAO).

Véritable carburant du système de portfolios de Nested, le NST offrira de nombreux avantages à ses détenteurs, parmi lesquels des récompenses de staking ou un statut VIP permettant de bénéficier de remises sur la plateforme, notamment au niveau des frais de transaction.

De plus, posséder des tokens NST permettra d'accéder à des portfolios et des stratégies de rendement dit « Premium », ou encore de récompenser certains utilisateurs en leur versant des pourboires.

Encore une fois, l'aspect social est privilégié chez Nested.

Une supply de 150 millions de tokens NST est prévue, et plus de 2,6 millions d'entre eux sont d'ores et déjà distribués sous forme d'airdrop chaque semaine afin d'encourager les utilisateurs de Nested à être actifs tous ensemble, afin de faire bénéficier tout le monde.

Notre avis sur la plateforme Nested

Nested réussit ici le pari de synthétiser à la fois la finance décentralisée et les NFTs d’un seul jet de pierre, et ce tout en mettant l'utilisateur au premier plan via sa philosophie de SocialFi.

Le système de Nested est particulièrement appréciable dans la mesure où il permet aux utilisateurs de la CeFi de migrer sans difficulté aucune vers la DeFi et de profiter des avantages de cette dernière. Une fois conquis, ils pourront convier des amis ou des proches à l’investissement en cryptomonnaies de façon ultra simplifiée. Vous souhaitez introduire quelqu'un aux cryptomonnaies ou à la finance décentralisée, mais celui-ci ne sait pas par où commencer ?

Vous n'avez plus qu'à lui envoyer un NestedNFT ou un lien vers votre portefeuille afin qu'il puisse le copier, avant d'investir la somme de son choix qui sera automatiquement allouée sur la même base de pourcentages et d'allocations que le vôtre.

Nested offrira bientôt une multitude de nouveaux outils pour optimiser les rendements des portfolios et afin d'aller au-delà de la seule stratégie d'allocation, notamment en implémentant un système de yield farming, de faciliter le copy staking et le copy farming ou encore d'emprunter via des plateformes reconnues comme Aave ou Compound.

Toujours dans l'optique de mettre sa communauté en avant, le token NST permettra aux utilisateurs de Nested d'effectuer des votes de gouvernance afin de décider de l'évolution de la plateforme, tant pour décider des règles du statut VIP que des frais de transaction, par exemple.

