Near, préliminaires d'une reconstruction haussière ? Analyse technique du NEAR du 25 septembre 2024

La cryptomonnaie NEAR a montré de la force lors des premiers mois de l'année 2024. À l'instar des autres projets de l'écosystème, il sous-performe cependant depuis le mois de mars. Le NEAR étant de retour sur des zones d'intérêt long terme, nous pouvons constater un regain de vitalité qui n'attend plus qu'une confirmation pour poursuivre son développement.

