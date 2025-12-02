Mt Pelerin lance un IBAN Crypto : l'intégration de la self-custody au système bancaire

La société suisse Mt Pelerin a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité majeure : les IBANs personnels crypto. Cette innovation permet aux utilisateurs de créer un IBAN traditionnel (en euro ou en franc suisse) et de directement le lier à leur propre wallet crypto, transformant ainsi leur portefeuille en un compte capable d'interagir avec le réseau bancaire.

Un pont entre la finance traditionnelle et la self-custody

Le principe fondamental du Bitcoin et des cryptomonnaies repose sur la self-custody, c'est-à-dire la capacité à détenir et contrôler ses fonds sans intermédiaire, garantissant une liberté financière sans risque de saisie ou de gel par un tiers.

Toutefois, dans les faits, cette indépendance se heurte souvent à la réalité du système bancaire : payer son loyer ou recevoir un salaire demeure une difficulté majeure sans IBAN traditionnel.

L'IBAN crypto de Mt Pelerin a justement pour objectif de combler ce fossé, rendant la vie des détenteurs de cryptomonnaies plus pratique et intégrée au quotidien. Il permet de maintenir l'indépendance de la self-custody tout en conservant la capacité d'interagir avec le système bancaire.

Ainsi, les utilisateurs de Mt Pelerin peuvent dès à présent créer un IBAN nominatif et le relier à leur wallet, ce qui permet de :

Recevoir des virements bancaires de tiers (employeur, amis, etc.) qui sont automatiquement convertis dans la cryptomonnaie choisie (parmi plus de 30 cryptos) et déposés directement sur leur propre wallet ;

Ces opérations prennent la forme d'un virement classique émis ou reçu d'un IBAN au nom de l'utilisateur, facilitant l'intégration de la crypto dans la vie courante.

L'IBAN crypto de Mt Pelerin : les modalités à connaître

Voici quelques points importants à noter cet IBAN crypto :

La création et l'utilisation de l'IBAN sont gratuites ;

Les IBANs EUR et CHF sont fournis, localisés en Suisse (faisant partie de la zone SEPA). Mt Pelerin prévoit d'offrir plus de pays prochainement

L'IBAN peut être relié à n'importe quel wallet (self-custody) tel que Ledger ou Metamask ;

Il peut être utilisé avec plus de 30 cryptomonnaies sur 15 blockchains différentes ;

L'IBAN n'est pas un compte bancaire et n'a pas à être déclaré comme tel ;

Les particuliers et les organisations peuvent obtenir un IBAN nominatif ;

Une vérification d'identité (KYC) est requise pour l'obtention de l'IBAN ;

Les conversions entre les devises fiat et le stablecoin ZCHF sont gratuites. Les frais standards de Mt Pelerin s'appliquent pour les conversions avec d'autres cryptomonnaies.

Pour Mt Pelerin, cette nouveauté marque une étape significative dans sa mission de promotion de la self-custody comme alternative concrète au compte bancaire classique.

Cette nouvelle fonctionnalité vous intéresse ? Rendez-vous sur le site de Mt Pelerin ou téléchargez l'application mobile pour en savoir plus et obtenir votre IBAN crypto.

