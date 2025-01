Monnaie légale, réserves stratégiques : Fidelity anticipe une adoption plus grande du Bitcoin par les États

2025 pourrait marquer un tournant dans l’adoption étatique de Bitcoin. Portées par le succès des ETF Bitcoin en 2024 et les stratégies gagnantes du Salvador et du Bhoutan, de nombreuses nations pourraient à leur tour considérer une adoption du Bitcoin, selon les prévisions de Fidelity.

L'année 2025 est-elle l'année de l'adoption étatique ?

En 2024, le monde de la finance traditionnelle a véritablement découvert le Bitcoin, notamment grâce au lancement des ETF Bitcoin spot. Ces nouveaux produits financiers ont permis à la cryptomonnaie d’intégrer les portefeuilles de grands acteurs financiers, tels que BlackRock et Fidelity, qui ne cessent d’en souligner les avantages et le potentiel.

L'année dernière a également été marquée par un intérêt croissant pour la création de réserves stratégiques en Bitcoin, notamment soutenu par Donald Trump et la sénatrice Cynthia Lummis. Cette idée avait déjà été mise en pratique par le Bhoutan, tirant parti des profits de ses fermes de minage, ainsi que par le Salvador, qui a réalisé des plus-values importantes malgré les prévisions pessimistes des médias traditionnels, qui anticipaient un défaut de paiement du pays.

En ce début d'année 2025, Fidelity, gestionnaire d'actifs et émetteur du Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), a publié un rapport sur les tendances susceptibles d'accélérer l'adoption du Bitcoin et des autres cryptomonnaies lors de cette nouvelle année.

Fidelity Digital Assets établit d'abord un parallèle entre l'adoption des actifs numériques et celle d’Internet, en identifiant 6 phases clés : l’émergence, le développement en marge, l’innovation et la légitimation, l’attention réglementaire, l’adoption « mainstream » (où nous serions actuellement, selon Fidelity) et enfin l’impact social et culturel.

Plus loin, le rapport prédit une adoption accrue de Bitcoin par des institutions étatiques, inspirées par le succès des stratégies du Salvador et du Bhoutan.

« Nous anticipons que 2025 sera l'année où cela changera, à la fois en termes d'acceptation et d'adoption. Autrement dit, nous prévoyons que davantage d'États-nations, de banques centrales, de fonds souverains et de trésoreries gouvernementales chercheront à établir des positions stratégiques en Bitcoin. Ces entités pourraient s'inspirer de la stratégie adoptée par le Bhoutan et le Salvador, et des rendements substantiels qu'ils ont pu obtenir grâce à de telles positions en un laps de temps relativement court. » Fidelity

Fidelity ajoute que l'adoption du « Bitcoin Act » par les États-Unis pourrait inciter d'autres nations à suivre cet exemple, certaines opérant dans la discrétion pour éviter une flambée des prix du Bitcoin.

Où vont les altcoins en 2025 selon Fidelity ?

Le rapport de Fidelity anticipe également une forte évolution pour d'autres cryptomonnaies, notamment la blockchain Ethereum et les stablecoins.

Malgré une concurrence accrue de la blockchain Solana, Ethereum maintient sa domination grâce à son ancienneté et à son écosystème de layers 2. Solana affiche une valeur totale verrouillée (TVL) d’environ 9 milliards de dollars, tandis qu’Ethereum atteint 65 milliards, auxquels s’ajoutent plus de 7 milliards provenant de ses layers 2.

Pour les stablecoins, Fidelity souligne qu’ils ont enregistré 12 000 milliards de dollars de transferts en 2024. L’entreprise prévoit que l’adoption des dollars numériques poursuivra cette trajectoire ascendante en 2025, consolidant leur rôle central dans les paiements numériques et les transferts internationaux.

Source : Fidelity Digital Assets

