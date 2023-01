MNBC : Le Royaume-Uni prévoit un referendum sur une livre sterling numérique

D'après Andrew Griffith, le secrétaire financier du Trésor britannique, le pouvoir exécutif du Royaume-Uni envisagerait la création d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) adossée à la valeur du livre sterling.

Dans ce contexte, le ministère des Finances du pays prévoit d'organiser une consultation publique dans les prochaines semaines, dont l'objectif est d'observer si le déploiement d'une telle technologie est souhaitable ou non :

« Il est juste de chercher à embrasser des technologies potentiellement perturbatrices, en particulier lorsque nous avons un secteur financier et fintech aussi fort. [...] La consultation démontrera que ce projet est un "si" et non un "quand". Nous ne sommes pas totalement convaincus du caractère inévitable de ce projet. »