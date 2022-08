Les mineurs de Bitcoin (BTC) accumulent en masse, la capitulation est-elle terminée ?

Selon les données on-chain agrégées par CryptoQuant, il semblerait que les mineurs de Bitcoin (BTC) soient passés de vendeurs à holdeurs. En effet, ils possèdent désormais le plus grand nombre de BTC depuis janvier 2021. L'impact des turbulences des dernières semaines est-il en train de s'estomper ?

Les mineurs accumulent du Bitcoin (BTC)

C'est un indicateur relativement intéressant de la tendance du marché des cryptomonnaies : le comportement des mineurs de Bitcoin (BTC). Alors qu'ils avaient récemment montré de forts signes de capitulation, vendant majoritairement les BTC qu'ils minaient, la tendance semble s'être complètement inversée.

Pour rappel, la capitulation intervient lorsque les détenteurs d'un actif sont lassés et renoncent à leurs gains antérieurs en vendant leurs positions dans un contexte de marché baissier. Après plusieurs semaines de déficit latent considérable sur les cryptomonnaies, bon nombre d'investisseurs ont déjà commencé à vendre à perte.

Et c'était notamment le cas des mineurs, qui ont cédé massivement leurs bitcoins lors de la chute libre de 30 000 dollars vers 20 000 dollars, en juin dernier. Toutefois, comme en témoigne une récente analyse de CryptoQuant, il semblerait que leur sentiment face au marché se soit inversé : la quantité de BTC dans leurs portefeuilles a atteint un nouveau record depuis janvier 2021.

Réserve des mineurs de Bitcoin (BTC)

À date du 29 juillet, le solde combiné de l'ensemble des portefeuilles reconnus des mineurs de Bitcoin s'élevait à 1 865 272 BTC. Bien que le début du mois d'août ait connu une légère baisse, avec un total de 1 864 842 BTC au 3 aout, l'augmentation reste significative. Entre le début du mois de juillet et aujourd'hui, ce chiffre a grimpé de de 0,37 %, soit 6 885 BTC.

Autrement dit, il semblerait que les réserves de bitcoins des mineurs aient entièrement absorbé la capitulation du mois de juin. Celle-ci s'était particulièrement ressentie dans les fondamentaux du réseau, avec une baisse du taux de hachage qui reflète l'abandon des mineurs les moins rentables.

Les mineurs vendent de moins en moins de BTC

D'autres indicateurs témoignent également du fait que la phase de capitulation des mineurs pourrait toucher à sa fin. L'un d'entre eux est le nombre de BTC transférés des portefeuilles reconnus des mineurs vers des exchanges.

Flux entrant des mineurs de Bitcoin (BTC) vers les exchanges

On constate aisément que la chute soudaine du marché en juin dernier, emportant Bitcoin de 30 000 dollars à moins de 20 000 dollars en l'espace de quelques jours, a eu un impact sur le comportement des mineurs. Comme l'indiquent les nombreux pics massifs du mois de juin, les mineurs ont abandonné leurs positions à perte et ont déchargé leurs réserves de bitcoins.

Toutefois, sur les dernières semaines, le prix du Bitcoin s'est stabilisé. Cela a évidemment contribué à apaiser le sentiment sur le marché et par la même occasion les mineurs les plus frileux. Comme l'indique ce graphe, depuis cette dégringolade, ils n'ont pas vendus plus de 1000 BTC par jour aux exchanges. Par ailleurs, le 2 août dernier, les flux entrants des mineurs vers des exchanges ont totalisé seulement 359 BTC.

Pour terminer, nous allons nous pencher sur un dernier indicateur, quelque peu similaire au précédent. L'indice de position des mineurs (MPI) renseigne également sur les comportement de dépense et d'épargne des mineurs de Bitcoin. En quelques mots, c'est le ratio entre le total quotidien des sorties des mineurs (en USD) et la moyenne mobile sur un an de ce même total.

L'indice de position des mineurs (MPI) de Bitcoin

Selon notre analyste on-chain Prof. Chaîne, qui intervient régulièrement pour Cryptoast et sur le groupe privé du Grille-Pain, ce graphe est un excellent indicateur pour comprendre le comportement des mineurs :

« Une valeur élevée montre que les mineurs envoient plus de pièces que d'habitude à l'extérieur de leur portefeuilles identifiés, ce qui indique une vente potentielle. »

En effet, les principaux pics correspondent soit à une prise de profit massive des mineurs en phase haussière, soit à l'inverse à une capitulation face à la chute. Actuellement, les pics sont plutôt en train de diminuer. De ce fait, il semblerait que la tendance sur le mois de juillet soit à la limitation des dépenses et à l'accumulation.

Pour conclure, il est important de rappeler que les mineurs ont, par nature, un comportement très dépensier. Et pour cause, la vente est l'unique moyen de couvrir les coûts électriques liés à la production du Bitcoin.

Source : CryptoQuant

