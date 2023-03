MicroStrategy a remboursé son prêt garanti en Bitcoin (BTC) à Silvergate

Il y a presque un an jour pour jour, MicroStrategy annonçait qu’elle avait contracté un prêt de 205 millions de dollars garanti par du Bitcoin (BTC) auprès de Silvergate Bank par le biais de sa filiale MacroStrategy.

Si ce prêt était inédit dans la finance traditionnelle, il a fait parler à plusieurs reprises ces derniers mois. Et pour cause, alors que le cours du BTC n’avait de cesse de baisser tout au long de l’année 2022, des rumeurs d’appels de marge sont apparues, faisant craindre une liquidation du prêt. Si ces rumeurs ont été vite démenties, la faillite récente de Silvergate a causé de nouvelles inquiétudes, quant à la sécurité du collatéral utilisé pour la dette.

Là encore, MicroStrategy rassure le marché, et a annoncé ce début de semaine avoir remboursé par anticipation la totalité de ce prêt dont l’échéance intervenait le 23 mars 2025 :

MicroStrategy repaid its $205M Silvergate loan at a 22% discount. As of 3/23/23, $MSTR acquired an additional ~6,455 bitcoins for ~$150M at an average of ~$23,238 per #bitcoin & held ~138,955 BTC acquired for ~$4.14B at an average of ~$29,817 per bitcoin. https://t.co/ALp9VLkTpt

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) March 27, 2023