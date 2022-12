MicroStrategy profite du faible prix du Bitcoin pour optimiser ses impôts

Hier, Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a annoncé que sa société avait de nouveau commencé à accumuler du Bitcoin en révélant l’acquisition de 2 500 nouveaux BTC :

MicroStrategy has increased its #Bitcoin Holdings by ~2,500 #BTC. As of 12/27/22 @MicroStrategy holds ~132,500 bitcoin acquired for ~$4.03 billion at an average price of ~$30,397 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/lcMeULcGQk

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) December 28, 2022