MicroStrategy se fait pirater son compte X — Un prétendu token MSTR entraîne 440 000 $ de pertes

Cette nuit, le compte X de l’entreprise MicroStrategy a été hacké, dans le but de faire la promotion d’un faux airdrop d’un prétendu token MSTR.

Selon l’enquêteur on-chain ZachXBT, cela aurait entraîné environ 440 000 dollars de pertes parmi les investisseurs s’étant fait avoir par le lien de phishing publié dans le tweet :

~$440K stolen from the compromise so far

Si la supercherie pouvait paraître évidente pour une bonne part de la communauté, il convient de rappeler quelques éléments importants, plus particulièrement durant cette période où les airdrops ont le vent en poupe, ce qui peut ainsi s’accompagner d’arnaques surfant sur cette tendance.

Dans le cas spécifique de MicroStrategy, son fondateur Michael Saylor est un Bitcoin (BTC) maximaliste affirmé. Cela signifie que dans le cas peu crédible où l’entreprise devrait lancer un token MSTR, cela se ferait probablement au format BRC-20 et certainement pas sur Ethereum (ETH).

D’ailleurs, un tel token n’aurait a priori aucune utilité, MicroStrategy étant déjà cotée en Bourse.

Enfin, un airdrop est normalement annoncé à l’avance, qui plus est de la part d’une entreprise aussi importante qui s’exposerait à des poursuites de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cas contraire.

À propos de la SEC, l’ironie veut d’ailleurs que lorsque cette dernière s’était fait pirater son propre compte X afin de prétendre l’approbation des ETF Bitcoin spot en avance, Michael Saylor n’ait pas manqué de faire un brin d’humour à ce sujet. En effet, l’intéressé avait tweeté que le Bitcoin serait « la seule chose jamais approuvée 2 fois par la SEC » :

#Bitcoin will be the only thing ever approved twice by the @SECGov.

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) January 9, 2024