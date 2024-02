MicroStrategy détient désormais 9,5 milliards de dollars de Bitcoin (BTC)

Lundi soir, le prix du BTC a de nouveau dépassé le cap symbolique des 50 000 dollars, semblant confirmer de ce fait la tendance haussière qui s’est prudemment installée en l’espace d’un an. Au-delà du fait que nous naviguons désormais dans des zones de prix que nous ne connaissions plus depuis le mois de décembre 2021, une société profite tout particulièrement de la bonne santé du Bitcoin : MicroStrategy.

En effet, l’entreprise fondée par Michael Saylor voit maintenant l’ensemble de ses avoirs en bitcoins se valoriser à plus de 9,5 milliards de dollars, pour un total de 190 000 BTC. Point intéressant, ce montant représente l’équivalent de 78,5 % des 12,1 milliards de dollars de capitalisation boursière du groupe.

Le 6 février dernier, Andrew Kang, le directeur financier de MicroStrategy, avait profité de l’annonce des résultats financiers du 4e trimestre 2023 pour commenter le réapprovisionnement constant de la société :

« Nous avons acquis 31 755 bitcoins supplémentaires depuis la fin du 3e trimestre, ce qui marque la plus forte augmentation trimestrielle des avoirs en bitcoins au cours des 3 dernières années et le 13e trimestre consécutif d’ajout de bitcoins supplémentaires à notre bilan. »

De son côté, l’action MSTR continue d’évoluer dans une corrélation relative avec le cours du BTC. Ces dernières semaines, le titre est ainsi passé de 440 à 717 dollars, poursuivant du même coup sa tendance haussière après une correction temporaire :

Cours de l’action MicroStrategy en graphique hebdomadaire

Tandis que Michael Saylor continue ses tweets pro-Bitcoin, quel que soit le sentiment de marché, il indiquait il y a quelques jours que MicroStrategy était « une société de développement de Bitcoin ». Plus tôt cette semaine, il invitait également les investisseurs à prendre de la hauteur en observant que l’actif « valait toujours moins que 0,05 million de dollars » :

The price of $BTC is still less than $0.05M.

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) February 12, 2024