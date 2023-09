MicroStrategy acquiert 5 445 Bitcoin (BTC) pour 150 millions de dollars – Le géant détient désormais 158 245 BTC

MicroStragy, l'entreprise de Michael Saylor réputée pour ses investissements colossaux dans le Bitcoin, vient d'annoncer qu'elle avait fait l'acquisition de 5 445 nouveaux BTC à un prix moyen de 27 053 dollars par unité, soit 147,3 millions de dollars :

MicroStrategy has acquired an additional 5,445 BTC for ~$147.3 million at an average price of $27,053 per #bitcoin. As of 9/24/23 @MicroStrategy hodls 158,245 $BTC acquired for ~$4.68 billion at an average price of $29,582 per bitcoin. $MSTR https://t.co/GbJtUoQfXv

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 25, 2023