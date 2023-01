Microsoft songerait à investir 10 milliards de dollars dans l'entreprise propriétaire de ChatGPT

Une manœuvre de taille pour Microsoft. Le géant de la Tech aurait prévu d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, la firme qui a créé ChatGPT. De quoi s’assurer de ne pas manquer le train, face à des concurrents tout aussi ambitieux.

Microsoft songe à investir dans ChatGPT

Le prototype de conversation ChatGPT, développé par l’entreprise d’intelligence artificielle OpenAI, a connu un succès considérable ces dernières semaines. Au point semble-t-il d’attirer l’attention de Microsoft. Selon une information rapportée par le média Semaphor, qui cite des sources anonymes, le géant aurait assigné 10 milliards de dollars pour investir dans le projet.

Au total, cela ferait grimper la valeur d’OpenAI à 29 milliards de dollars. L’accord aurait apparemment été décalé, puisque cet investissement aurait dû être conclu à la fin de l’année 2022. La faute, peut-être, à un modèle peu courant. L’investissement garantit en effet 75% des profits d’OpenAI à Microsoft, le temps que l’entreprise ait récupéré 10 milliards de dollars.

Une fois ce palier passé, Microsoft aurait un statut plus classique, et détiendrait 49% d’OpenAI. 49% seraient réservés aux autres investisseurs, et l’organisation à but non lucratif qui existe en parallèle d’OpenAI détiendrait les 2% restants.

👉 A lire sur le même sujet – Intelligence artificielle : que pense le fondateur d’Ethereum du robot GPT-3 d’OpenAI ?

La plateforme de référence pour acheter et trader plus de 600 cryptos 10% de réduction sur vos frais avec le code ZWUFE2S1 🔥

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Microsoft suivait déjà de près le développement d’OpenAI

L’accord n’est bien sûr pas conclu, mais cela montre l’intérêt conséquent de Microsoft pour ChatGPT et OpenAI. Un intérêt qui par ailleurs n’est pas nouveau. L’entreprise avait déjà investi 1 milliard de dollars dans OpenAI, en 2019. Le but n’est pas uniquement de capitaliser sur le succès colossal de l’entreprise ces derniers temps. Il s’agit aussi de participer à l’élaboration d’une technologie qui pourra être intégrée à Microsoft Cloud. De quoi maintenir sa place parmi les concurrents aux dents longues du géant.

Le développement de ce type de services est par ailleurs suivi de près par le monde de la blockchain. L’alliance de ces deux domaines technologiques pourrait en effet bouleverser l’accès à l’information et son traitement.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Premium Progresser dans l'univers des cryptomonnaies avec les experts de Cryptoast 📘

Source : Semaphor

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.