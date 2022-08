The Merge : Binance prendra en charge un hypothétique Ethereum (ETH) Proof-of-Work (PoW)

Tandis que les débats sont ouverts sur l’éventuelle survie d’un Ethereum Proof-of-Work après The Merge, Binance rejoint la liste des exchanges de cryptomonnaies qui prendront en charge ce cas de figure. Les utilisateurs de la plateforme pourraient alors en bénéficier si le hard fork à venir ne faisait pas consensus.

Binance listera un potentiel ETH-PoW suite à The Merge

Avec l’approche du Merge et les spéculations sur la survie d’une version d’Ethereum avec un consensus par preuve de travail (PoW), la plateforme Binance a choisi de prendre en compte cette éventualité dans son plan d’action.

L’exchange évoque ainsi deux cas de figure. Le premier scénario est le plus simple : tout se déroule comme prévu et seule la chaîne Proof-of-Stake (PoS) subsiste. Dans ce cas, il ne se passe logiquement rien. Dans l’autre option, nous nous retrouverions avec une nouvelle version d’Ethereum et donc de l’ETH. À ce moment, un snapshot sera fait sur les avoirs des utilisateurs avant la mise à jour Paris. Ensuite, une distribution au ratio d’un pour un sera effectuée.

Concernant la valeur d’un hypothétique nouvel ETH, il convient de souligner que l’idée d’un prix équivalent à sa précédente version est hautement improbable. Cela serait théoriquement vrai dans les premières secondes de cette nouvelle chaîne, mais des investisseurs chevronnés sont préparés à cette éventualité et il y a fort à parier que des bots sont déjà prêts à passer à l’action pour saisir ce potentiel profit.

Binance explique la procédure à venir

Les évènements pré et post-Merge amèneront quelques légères « perturbation » sur la plateforme Binance pour certains produits autour de l’ETH.

Pour ce qui est des différents véhicules de trading, qu’ils soient spot ou dérivés, ils ne seront pas affectés, même si Binance se réserve le droit de revenir sur cette décision. L’exchange alerte toutefois sur la volatilité, qui pourrait fortement évoluer à la hausse et augmenter alors le risque. Les dépôts et les retraits pour le staking d’ETH ou le BETH seront suspendus entre le 14 et le 16 septembre prochain. Ces dates sont susceptibles d’évoluer en cas de décalage de la mise à jour Paris.

De plus, concernant les mises à jour Bellatrix et Paris, les dépôts et retraits d’ETH sur un compte spot seront temporairement suspendus, respectivement le 6 et le 15 septembre.

Rien n’est moins sûr quant à la viabilité à long terme d’un ETH-PoW, et pour cause, il semble que l’idée du Merge fasse consensus chez la plupart des acteurs de l’écosystème. Binance fait néanmoins un choix commercial logique, sans lequel ses clients pourraient se retrouver lésés.

