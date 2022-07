Matter Labs annonce le déploiement de zkSync 2.0 sur le mainnet dans 100 jours

La course aux zkEVM est lancée : alors que la sidechain Polygon (MATIC) a annoncé hier la venue prochaine de son Polygon zkEVM, Matter Labs a annoncé le déploiement de zkSync 2.0 sur son mainnet (réseau principal) dans une centaine de jours.

Le zkSync est une technologie de scalabilité basée sur la technologie des ZK Rollups (pour Zero-Knowledge Rollups), qui vise à accélérer la vitesse des transactions tout en réduisant leur coût grâce aux solutions de seconde couche d'Ethereum (ETH).

zkSync, tout comme le Polygon zkEVM, ont toutefois pour particularité d'être compatibles avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) et donc de facto avec les smart contracts écrits avec Solidity. Dans son cas, zkSync sera également compatible avec le langage de programmation Viper.

En comparaison avec les Optimistic Rollups, notamment utilisés par des layer 2 comme Arbitrum, Optimism (OP) ou Boba Network, les ZK Rollups sont souvent considérés comme préférables notamment en raison de leur rapidité de traitement des transactions, mais leur accessibilité est toutefois bien plus limitée pour les développeurs.

Via son communiqué, Matter Labs a annoncé que zkSync sera la première technologie reposante sur les ZK Rolllups compatibles EVM à être déployée sur un mainnet.

Afin de répondre aux attentes de sa communauté, Matter Labs a décidé de mettre en place une roadmap publique, et chaque grande étape prochainement atteinte sera accompagnée d'une séance de questions / réponses en présence du PDG Alex Gluchowski, du Chef de produit ainsi que du responsable technique de zkSync.

Selon Alex Gluchowski, de nombreux défis étaient à relever avant de pouvoir proposer certaines dates :

« Les défis étaient nombreux et nous ne voulions pas nous engager sur quelque chose que nous ne pouvions pas livrer. Mais maintenant, nous changeons cela et nous avançons avec la feuille de route publique. Les défis sont vraiment résolus, à tel point que nous sommes très, très confiants et que nous allons atteindre les prochaines étapes. »