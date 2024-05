Marathon Digital : le mineur de Bitcoin intègre le S&P 600

Marathon Digital, une entreprise de minage de Bitcoin, va bientôt intégrer le S&P 600, faisant son entrée dans le top 1 500 des sociétés étatsuniennes les plus capitalisées. Malgré le récent halving, qui a réduit de moitié la récompense par bloc, Marathon Digital a maintenu la valeur de son action et semble envisager une augmentation de ses revenus.

Une entreprise de minage de Bitcoin dans le top 1 500 des États-Unis

Le S&P Dow Jones Indices, la principale société de création et de gestion d'indices d'investissement dans le monde, a récemment annoncé l'intégration de Marathon Digital, l'entreprise de minage de Bitcoin la plus capitalisée des États-Unis, dans le S&P 600, l'indice des petites capitalisations.

Marathon Digital devrait être officiellement intégrée le 8 mai 2024. Cet événement est majeur, car c'est la 1ère fois qu'une entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin fait son entrée dans le top 1 500 des entreprises les plus capitalisées des États-Unis.

En effet, le S&P Dow Jones Indices gère également le S&P 400, l'indice des moyennes capitalisations, et le S&P 500, l'indice principal utilisé par les investisseurs pour analyser le marché boursier des États-Unis, qui regroupe les 500 entreprises les plus capitalisées du pays.

À la suite de cette annonce, le cours de l'action MARA a augmenté d'environ 20 % en seulement quelques heures.

Cours de l'action de Marathon Digital (MARA)

Alors que le cours de l'action MARA se maintenait au-dessus des 15 dollars depuis le début de l'année, l'annonce du S&P Dow Jones Indices a fait grimper le cours, passant de 17,5 à 21 dollars.

En intégrant le top 600 des petites capitalisations des États-Unis, Marathon Digital prend la place d'Aaon, une entreprise spécialisée dans la fabrication de systèmes de chauffage et de ventilation.

Le halving semble avoir peu impacté les revenus de Marathon Digital

Cela fait déjà 3 semaines que le halving de Bitcoin a eu lieu, réduisant de moitié la récompense de bloc destinée aux mineurs, la faisant passer de 6,25 à 3,125 BTC.

Bien que, historiquement, les halvings aient été suivis de fortes hausses du cours du Bitcoin, compensant la baisse des revenus des mineurs, ils ont un impact direct en réduisant significativement les bénéfices générés, poussant certains acteurs moins rentables vers la faillite.

Durant cette période post-halving, la difficulté de minage a baissé de 4,51 %, témoignant d'importants retrait des ordinateurs de minage du réseau qui ne seraient plus profitable.

Cependant, cela ne semble pas avoir affecté Marathon Digital, qui gère l'une des plus grandes pools de minage du réseau, représentant plus de 4 % du hashrate mondial. En plus de stabiliser la valeur de son action et d'intégrer le S&P 600, ses dirigeants semblent anticiper des profits importants.

Plus tôt cette semaine, la société a déposé un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), augmentant les primes maximales pour ses cadres supérieurs, jusqu'à un montant total de 32,9 millions de dollars.

Enfin, Marathon Digital a récemment fait parler d'elle, ainsi que son service « Slipstream », en minant la transaction Bitcoin la plus volumineuse jamais enregistrée, remplissant presque à elle seule les 4 Mo d'un bloc. L'entreprise a ainsi encaissé 3,115 BTC, soit près de 200 000 dollars pour cette transaction, en plus de la récompense du bloc.

Sources : PR Newswire, SEC

