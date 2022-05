Coinbase intègre le classement des 500 plus grosses entreprises américaines

La première entreprise crypto dans le Fortune 500

Coinbase est devenu récemment la première entreprise du secteur des cryptomonnaies à intégrer le classement Fortune 500 qui s’appuie sur un seul et unique critère : l’importance du chiffre d’affaires. Cette liste prestigieuse est publiée une fois par an par le magazine du même nom, Fortune.

La célèbre plateforme américaine a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021, ce qui la place au 437ème rang de la liste, qui est parue lundi.

Si le classement s’appuyait uniquement sur la croissance des revenus, Coinbase serait classée 2ème. En effet, grâce à l’essor des cryptomonnaies, ses revenus ont connu une croissance de 514% en 1 an ! La majorité des revenus de la plateforme proviennent des frais de négociation prélevés à chaque transaction.

La première position est occupée par Moderna, qui a vu ses revenus augmenter de manière phénoménale de près de 2 200% grâce à la crise sanitaire et la vente des vaccins.

La rédactrice en chef de Fortune revient sur la croissance exponentielle de ces deux entreprises sur un an, et note que Coinbase et Moderna font toutes deux partie des entreprises qui ont « prospéré dans les circonstances étranges du Covid ».

Des performances boursières en berne depuis le début de l’année

Coinbase a profité de la popularité croissante des cryptomonnaies auprès des investisseurs et notamment les plus jeunes. Avant que la capitalisation totale du marché des cryptos ne dépasse les 3 000 milliards de dollars en novembre, la plateforme crypto avait fait de nombreuses publicités dans tous les univers, mais surtout dans le milieu du sport, du célèbre championnat de basket américain de la NBA jusqu’au monde des sports extrêmes.

Elle se présentait comme une référence dans le domaine pour investir dans des actifs numériques. Après ces dépenses publicitaires astronomiques, il semble y avoir un revers de la médaille aujourd’hui puisqu’avec la baisse du marché des cryptomonnaies et des marchés boursiers, le cours de l’action Coinbase (COIN) en Bourse évolue en forte baisse depuis le début de l’année.

Malgré la croissance de ses revenus et son chiffre d’affaires qui ont très largement augmenté cette dernière année, le cours de son action affiche -75% depuis le 1er janvier, et -82% depuis son introduction en bourse en 2021. Et ce n’est pas la seule dans ce cas, puisque beaucoup d’actions technologiques dans le secteur des cryptos affichent d’incroyables baisses.

L’entreprise subit juste les conséquences de la baisse de tous les marchés confondus, mais également le contexte macroéconomique dans lequel nous évoluons. Il ne faut pas oublier que Coinbase est liée à la fois au marché des cryptos, au marché des valeurs technologiques (NASDAQ), mais aussi au contexte macroéconomique plus global comme l’inflation, les tensions géopolitiques, etc. Toute cette corrélation fait que l’action baisse encore plus que les autres quand l’environnement se dégrade.

Mais Coinbase ne s’inquiète pas, au contraire. L’entreprise se moque même à travers un tweet récent de ceux qui considèrent l’industrie de la cryptomonnaie comme « morte ».

Kate Rouche, chef du marketing de la société, a écrit dans un article sur son site :

« La volatilité est douloureuse, et peut être effrayante. Cela dit, la volatilité est également naturelle pour les percées technologiques émergentes comme la crypto. »

Il sera intéressant d’observer l’évolution de l’action quand les marchés reprendront une tendance haussière, mais nul doute qu’elle reprendra des couleurs d’ici à quelques années.

Source : Fortune

