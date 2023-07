Manchester City signe un contrat à 70 millions de dollars avec la plateforme d'échange OKX

L’alliance entre le secteur du football et celui des cryptomonnaies se porte semble-t-il bien outre-Manche. La plateforme OKX vient en effet de renouveler son partenariat avec Manchester City, avec un contrat à 70 millions de dollars. Des garanties ont été signées pour que les preuves de réserve de la plateforme soient utilisées.

Manchester City et OKX renouvellent leur contrat

Le partenariat pluriannuel avait été initié en 2022, et renforcé il y a un an. Le logo d’OKX était déjà floqué sur les maillots d’entraînement des équipes masculines et féminines de Manchester City, et ce nouveau contrat renforce encore les liens. Cette fois, ce sont en effet les maillots de compétitions des équipes qui arboreront le logo de la plateforme d’échange. Le coût de ce sponsoring ? 70 millions de dollars selon Forbes, qui rapporte la nouvelle.

OKX s’est semble-t-il positionnée au bon moment dans l’histoire de Manchester City. L’équipe a remporté l’année dernière la Premier League, la FA Cup et la coupe de l’UEFA. Elle a par ailleurs dégagé 815 millions de dollars de revenus l’année dernière, et il est estimé qu’elle vaut actuellement près de 5 milliards de dollars.

Des garanties pour éviter un scénario à la FTX

Le monde du sport se remet doucement aux cryptomonnaies, après la chute catastrophique de la plateforme FTX en 2022. À l’époque, les logos de cryptomonnaies parsemaient beaucoup de maillots d’équipes de football ou d’écuries de Formule 1, avant qu’une vague de méfiance intense ne s’empare du secteur. Cette fois, le monde du sport exige donc un peu plus de garanties. Les (nombreux) partenaires sportifs de OKX examinent désormais les preuves de réserve de la plateforme d’échange, afin de s’assurer de sa santé financière.

Avec un partenariat avec l’écurie de F1 McLaren, le pilote Daniel Riccardio, certains joueurs de Manchester City ou encore le snowboardeur Scotty James, OKX semble en tout cas miser sur ses partenariats sportifs. La plateforme a apparemment bénéficié de la chute d’un gros concurrent, et de la redistribution récente des cartes. Selon CoinGecko, elle est désormais la troisième plateforme la plus importante du moment avec 1,1 million de dollars de volume sur les dernières 24h. Elle compte par ailleurs se développer en France, si l’on en croit une demande d’enregistrement PSAN déposée récemment.

Source : Forbes

