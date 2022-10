Le Bitcoin (BTC) et les tokens non fongibles (NFT) font leur entrée au Guiness World Records

Pour son édition 2023, le Guinness World Records accueille le Bitcoin (BTC) et les tokens non fongibles (NFT) sous une nouvelle catégorie qui porte le nom de « Cryptomania ». L'emblématique livre de records retrace ainsi l'histoire du Bitcoin et explique ses différents mécanismes tout en présentant les événements marquants de l'écosystème, nouveau marqueur de l'intérêt du grand public pour ces actifs.

