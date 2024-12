Magic Eden airdrop son token ME : Les individus éligibles inquiets pour la sécurité de leurs cryptomonnaies

Hier, Magic Eden a lancé l'airdrop de son token ME, mais l’événement a rapidement suscité de nombreuses critiques. Entre un processus de réclamation complexe et des problèmes techniques répétés, les utilisateurs ont exprimé leur frustration, sans parler d'éventuels problèmes de sécurité.

Magic Eden lance son airdrop (laborieux) de tokens ME

Lancée en 2021 sur la blockchain Solana, Magic Eden est une plateforme d'échange de tokens non fongibles (NFT) qui a bien évolué, devenant multi-chain et ayant bien capitalisé sur l'apparition des Ordinals sur Bitcoin.

Hier, Magic Eden a lancé l'airdrop de son token ME afin de récompenser les utilisateurs de sa plateforme.

Today’s the day you’ve been waiting for. $ME is here. Don’t guess — Watch this video below and learn how to claim in mere minutes. You have until February 1st 2025 to claim, any unclaimed tokens will be distributed to stakers.

More info on this later. pic.twitter.com/NWFmnCaSEv — Magic Eden 🪄 (@MagicEden) December 10, 2024

Lancé à environ 6,70 dollars, le token ME a atteint les 13,10 dollars pendant un court moment, avant de redescendre à 4,42 dollars. Il oscille depuis lors entre ce prix et 5,50 dollars. Ce faisant, le token a brièvement touché les 15 milliards de dollars de valeur totale diluée (FDV).

Malgré l'ampleur apparente de l'airdrop déployé par Magic Eden, les critiques ont fusé vis-à-vis de ce dernier sur les réseaux. Et pour cause, pour réclamer l'airdrop de tokens ME, il était nécessaire de télécharger le wallet de Magic Eden et d'y lier son wallet habituel.

« Pourquoi rendre cela si compliqué, je ne comprends tout simplement pas pourquoi faire ça, » « on ne peut rien claim et le prix s'effondre, » « Avec Blast et maintenant MagicEden, pouvons-nous tous convenir que lancer une nouvelle application mobile et forcer son utilisation pour l'airdrop n'est pas une bonne idée ? »... les commentaires de ce type sont très nombreux sur X, et sont plutôt parlants.

Au-delà de la nécessité discutable de devoir télécharger le wallet Magic Eden, le claim en lui-même semble avoir été laborieux, entre problèmes de RPC, d'erreurs de transactions, de demandes de mises à jour d'OS alors qu'aucune n'était disponible, ou encore de messages de type « token not found ».

La plupart des soucis de ce type ont été résolus dans les 3 heures suivant l'airdrop, mais un problème inquiète : la gestion de la sécurité sur le wallet Magic Eden.

Le portefeuille Magic Eden pointé du doigt

Pour authentifier leur portefeuille Magic Eden, il était nécessaire d'aller sur le site du claim depuis un ordinateur, de télécharger le wallet sur mobile, de scanner un QR code depuis le site, puis de s'assurer que le wallet disposait d'au moins 10 dollars pour réclamer l'airdrop.

Beaucoup de friction, donc, pour un simple claim. Ce que n'ont pas manqué de souligner certains observateurs, notamment @AlexOnChain, précisant d'ailleurs qu'un airdrop constituait une étape cruciale pour les projets blockchain, et que celui-ci devait se dérouler le plus simplement et le plus efficacement possible.

The $ME airdrop is a great example of the dangers of trying to do too many things at once An airdrop is probably the biggest brand and community moment any crypto company will ever have The key focus should be on rewarding loyal users and transforming them into your biggest… — Alex (@AlexOnchain) December 10, 2024

Mais cela ne s'arrête pas là. Le portefeuille Magic Eden présenterait de sérieuses lacunes du point de vue de la sécurité des données selon certains individus, notamment @notsofast, qui a déroulé son argumentaire sur X :

when you claim $ME, deleting the @MagicEden wallet doesn't uncollect the data they collected they have now linked your device fingerprint and all your wallets together. deleting the app doesn't delete logs or profiles#dailyopsec https://t.co/ZwQXEEQxXt — notsofast (@notsofast) December 10, 2024

Supprimer le portefeuille de Magic Eden ne supprime pas les données qu'ils ont collectées. Ils ont désormais lié l'empreinte de votre appareil à tous vos portefeuilles. Supprimer l'application ne supprime ni les journaux ni les profils créés. Vous pouvez claim si vous le souhaitez, mais faites-le à chaque fois depuis un appareil réinitialisé aux paramètres d'usine. [...] Notez que cela liera toujours vos données de manière générale (IMEI de l'appareil et adresse IP), sauf si vous installez également un VPN et utilisez un point de sortie différent pour chaque claim. Ainsi, ils n'auront pas une vision détaillée de vos données, mais toutes vos adresses seront quand même liées à cet appareil.

Nos confrères de CoinDesk ont mené l'enquête de leur côté, et il semblerait effectivement que la réalité ne soit pas reluisante.

« Celui-ci [le portefeuille, ndlr] conserve une sauvegarde des phrases de récupération et des clés privées des utilisateurs directement dans l'application, sans fournir de moyen clair pour supprimer ces informations. [...] Cela va à l'encontre des normes établies en matière de conception et de sécurité des portefeuilles, » ont-ils indiqué.

Ogle, un expert en sécurité crypto, leur a confirmé qu'il s'agissait d'une « très mauvaise idée », et ce d'autant plus que la manière dont Magic Eden stocke ses données n'est pas connue.

Il semblerait par ailleurs qu'exporter son portefeuille Magic Eden vers un autre portefeuille (la procédure inverse que celle demandée pour l'airdrop, donc) amène à des résultats pour le moins... surprenants.

Selon un test réalisé par CoinDesk, ils auraient réussi à transférer leur portefeuille Magic Eden sur Phantom, sauf que cela leur a donné accès à un autre wallet que celui prévu. Toutefois, selon un insider, cette manipulation ne pouvait mener qu'à des portefeuilles vides, ajoutant qu'il n'y avait pas de risque.

Pas de risque, sauf celui de croire que l'on a perdu toutes ses cryptos - ce qui a été le cas de nombreux utilisateurs, au vu des témoignages sur X.

Source : CoinDesk

