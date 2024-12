3 formations d'Alyra offertes pour une valeur de 4 500 € : tentez votre chance pour Noël !

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Alyra, l’école de référence en blockchain et intelligence artificielle, offre 3 formations d’une valeur totale de 4 500 €. Comment tenter votre chance ?

Comment participer à ce concours d'Alyra ?

Vous souhaitez tenter votre chance de remporter une formation gratuite auprès de l'école de référence dans la blockchain et l'IA ? C'est simple et rapide.

Pour cela, il vous suffit simplement de répondre à ce quiz de 2 minutes pour valider votre participation. Vous avez jusqu’au 24 décembre, veille de Noël, pour tenter votre chance. Un tirage au sort désignera les heureux gagnants qui pourront rejoindre Alyra.

Formez-vous avec Alyra pour intégrer l'écosystème blockchain

En quoi suivre une formation d'Alyra peut changer votre carrière ?

Depuis 2019, l'école Alyra forme les talents de demain aux technologies les plus innovantes telles que la blockchain et l'intelligence artificielle (IA), avec un impact direct sur l’employabilité.

Avec plus de 2 100 alumni, des formations certifiantes reconnues par l’État et la participation d'experts de renom de leurs domaines respectifs, Alyra est l’organisme de référence en France.

Ses formations s’adaptent à tous les projets grâce à des formats variés (de 2 jours à 9 mois), entièrement à distance et accessibles à tous les niveaux. De plus, 75 % des cours sont donnés en direct, offrant une interaction et un encadrement optimal pour apprendre efficacement.

Les formations proposées par Alyra couvrent un large éventail de compétences, que vous soyez novice ou expert, technique ou non technique. Voici quelques exemples de parcours :

Consulting blockchain : une vision globale des technologies blockchain et de leur écosystème ;

: une vision globale des technologies blockchain et de leur écosystème ; Développement blockchain : devenez un expert en Web 3 et maîtrisez le développement de smart contracts ;

: devenez un expert en Web 3 et maîtrisez le développement de smart contracts ; Finance décentralisée (DeFi) : apprenez à élaborer des stratégies de rendement optimales dans l’univers de la DeFi ;

: apprenez à élaborer des stratégies de rendement optimales dans l’univers de la DeFi ; Analyse de projets crypto : identifiez les futurs projets prometteurs avec des outils professionnels ;

: identifiez les futurs projets prometteurs avec des outils professionnels ; Consulting IA : intégrez l’intelligence artificielle dans des projets professionnels ou d’entreprise ;

: intégrez l’intelligence artificielle dans des projets professionnels ou d’entreprise ; Développement IA : maîtrisez les algorithmes et créez vos propres modèles d’IA.

Et grâce à plus de 15 organismes de financement, les coûts de formation peuvent être pris en charge jusqu’à 100 %. Ainsi, même si vous ne remportez pas l'une des formations offertes par Alyra, il est fort probable que vous puissiez prétendre à des solutions de financement.

Un cadeau qui peut changer une vie

Cette initiative d’Alyra est bien plus qu’un simple concours. C’est une occasion de se former aux technologies de la blockchain et de l'IA, en plus d’ouvrir les portes à de nouvelles opportunités professionnelles. Alors, pourquoi ne pas tenter votre chance ?

Ne manquez pas cette chance unique de rejoindre une communauté d’excellence et de vous démarquer sur le marché du travail.

👉 Participez dès maintenant et devenez un professionnel du Web3 ou de l'IA grâce à Alyra

